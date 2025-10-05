Με αιχμές για τις παρεμβάσεις που δεν έχουν επιτρέψει την εκλογή μητροπολίτη στην χηρεύουσα μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου αλλά και για όσα έχουν αποκαλυφθεί τον τελευταίο μήνα για την εμπλοκή προσώπων της εκκλησίας σε υπόθεση εκβιασμών και εκποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας, τελέσθηκε την Κυριακή το εξάμηνο μνημόσυνο του μακαριστού μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κυρού Δαμασκηνού.

Για δοκιμασία της εκκλησιαστικής περιφέρειας έκανε λόγο από άμβωνος ο τοποτηρητής της Μητρόπολης, Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, μετά το τέλος του αρχιερατικού μνημόσυνου που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Παχιανά.

Advertisement

Advertisement

Ο κ. Αμφιλόχιος άφησε σαφείς αιχμές για τα τεκταινόμενα στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, τονίζοντας την ανάγκη να θεραπευτούν οι παθογένειες της κοινωνίας. Από τον λόγο του δεν έλειψαν οι έμμεσες αναφορές σε υποθέσεις που φέρονται να εμπλέκουν πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν στην τοπική εκκλησία, ενώ επεσήμανε ότι ο μακαριστός Δαμασκηνός γνώριζε τι συνέβαινε και ήταν βαθιά πληγωμένος μέχρι τέλους.

Το αρχιερατικό μνημόσυνο τελέστηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας Κυρίλλου, ενώ παρέστη και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος. Στις ομιλίες που εκφωνήθηκαν, έγινε λόγος για τον ανθρωπισμό, την καλοσύνη και το ήθος που χαρακτήριζαν την προσωπικότητα του μακαριστού ιεράρχη.

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκκλησίας της Κρήτης όπου μητρόπολη λειτουργεί με τοποτηρητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο παρελθόν υπήρξε περίπτωση που τοπική εκκλησία πορεύτηκε για επτά ολόκληρα χρόνια χωρίς εκλεγμένο μητροπολίτη.

Πηγή: Νέα Κρήτη