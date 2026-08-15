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Ένα τετράχρονο παιδί χάθηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Δεν θα προκαταλάβουμε την έρευνα ούτε θα υποδείξουμε ποιος φέρει ποινική ευθύνη. Υπάρχει όμως ένα αμείλικτο διοικητικό ερώτημα: πώς γίνεται μια πισίνα επαγγελματικής χρήσης να φέρεται ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023 και να σφραγίζεται μόνο μετά τον θάνατο ενός παιδιού;

Έλεγχοι αφού χαθεί μια ζωή

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Η συγκεκριμένη πισίνα σφραγίστηκε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το θεσμικό πλαίσιο, όμως, μοιράζει τις αρμοδιότητες: οι δήμοι αδειοδοτούν και σφραγίζουν πισίνες δημόσιας χρήσης εκτός τουριστικών καταλυμάτων, οι υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν να διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους, ενώ για πισίνες τουριστικών καταλυμάτων αρμόδιες είναι και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. Αρμόδιοι, λοιπόν, υπάρχουν. Εκείνο που λείπει είναι ο έλεγχος πριν από την τραγωδία.

Ο ίδιος μηχανισμός παντού

Μπράβο στον εισαγγελέα που διέταξε πανελλαδική έρευνα στα αιολικά πάρκα μετά τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία, για άδειες, τεχνικές προδιαγραφές και συντήρηση. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο δήμαρχος Στυλίδας, ενώ εξετάζεται η εταιρεία που συνδέεται μαζί του και είχε αναλάβει την κατασκευή του επίμαχου δικτύου, χωρίς αυτό να προδικάζει την τελική δικαστική κρίση. Γιατί, όμως, απαιτήθηκε πρώτα μια καταστροφή;

Πέντε εργάτριες χάθηκαν στη φωτιά της «Βιολάντα». Σε αλλεπάλληλες πυρκαγιές οι έρευνες στρέφονται και σε κολώνες ή αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων. Ποιος θα ελέγξει μία προς μία τις κολώνες μέσα στα δάση; Ο ΔΕΔΔΗΕ και, όπου αρμόζει, ο ΑΔΜΗΕ έχουν τη συντήρηση. Η ΡΑΑΕΥ και το κράτος οφείλουν να εποπτεύουν. Στη Λαμία, περισσότεροι από 30 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα λόγω σαλμονέλας, με τις έρευνες να οδηγούν σε ύποπτα κοτόπουλα και στην αλυσίδα προμήθειάς τους.

Όλα συμπτωματικά; Όχι. Είναι ένα κράτος που κινητοποιείται εκ των υστέρων. Χρειάζεται ενιαίο δημόσιο μητρώο αδειών και ελέγχων, αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, αυτόματη σφράγιση όταν λήγει μια άδεια και πανελλαδική απογραφή των γραμμών ηλεκτρισμού μέσα στις δασικές εκτάσεις.

Αλλιώς, ανήμερα της Παναγίας και κάθε ημέρα, θα κάνουμε τον σταυρό μας στη Θεοτόκο, παρακαλώντας απλώς να τη βγάλουμε καθαρή και να ξυπνήσουμε το επόμενο πρωί.