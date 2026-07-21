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Παρουσιάζεται σήμερα το νέο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας Traffic Commander, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας και να επιταχύνει την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Το σύστημα βασίζεται σε κάμερες που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας στην Τροχαία προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα ακινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν καθυστερήσεις και να παρεμβαίνουν ταχύτερα, συμβάλλοντας στην ομαλότερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Παράλληλα, το Traffic Commander αναμένεται να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ, ενισχύοντας την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιτήρηση των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, όπως οι λεωφόροι Μεσογείων, Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Βασιλίσσης Σοφίας, Κωνσταντίνου και Κατεχάκη, καθώς και ο Κηφισός.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου συστήματος θα πραγματοποιηθεί στον νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Κυκλοφορίας, ο οποίος θεωρείται ο πλέον σύγχρονος που έχει τεθεί μέχρι σήμερα σε λειτουργία στην Ελλάδα.