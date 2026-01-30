Στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία που τραυματίστηκε βαρύτατα, «έσκασε» σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της Αστυνομίας η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι μία εξέλιξη που επιβεβαιώνει απόλυτα τα όσα υποστήριζε εξ αρχής ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου παλικαριού, Γιάννης Τσιάμπας, ο οποίος μάλιστα είχε ταξιδέψει εκτάκτως στη Ρόδο και έκανε αυτοψία στον τόπο της τραγωδίας.

Τι λέει το επίσημο πόρισμα

Στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη.

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Ως προς τη φονική χειροβομβίδα, σύμφωνα με το cretalive.gr, το θανατηφόρο βεληνεκές ορίζεται στα 5 μέτρα ενώ υπολογίζεται ότι ο άτυχος Ραφαήλ ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1,5-2 μέτρων.

Πατέρας 19χρονου Ραφαήλ: «Είναι η πρώτη δικαίωση στη μνήμη του»

Για τον Μανώλη Γαλυφιανάκη, το πόρισμα των πραγματογνωμόνων πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου για την τραγωδία που γράφτηκε με αίμα στο Πεδίο Βολής είναι μία πρώτη μεγάλη δικαίωση στη μνήμη του 19χρονου γιου του.

«Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι ο γιος μου δεν ήταν υπεύθυνος εκείνη την ώρα, ούτε κρατούσε την χειροβομβίδα, ούτε και πολλά άλλα που θα δούμε όλα εν καιρώ. Είναι μία πρώτη δικαίωση για το κοπέλι μου και περιμένουμε να δικαιωθεί πλήρως στην πορεία» τόνισε με νόημα ο κ. Γαλυφιανάκης, ο οποίος στέκεται με δύναμη.

Γιατί δεν βρέθηκαν ο μοχλός απελευθέρωσης και η περόνη ασφαλείας

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μοχλός απελευθέρωσης αλλά και η περόνη ασφαλείας δεν βρέθηκαν.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ εκτιμάται πως ο μοχλός απελευθέρωσης θα έπρεπε να ανευρεθεί σε απόσταση το πολύ τεσσάρων μέτρων από το σημείο της έκρηξης και σε ακόμα πιο κοντινή απόσταση θα έπρεπε να εντοπιστεί η περόνη ασφαλείας χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι τετοιο.

Κατά τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας κ. Τσιάμπα, αυτό σημαίνει ότι κατά την έκρηξη ο μοχλός και η ασφάλεια ήταν ακόμα πάνω στην χειροβομβίδα και με την έκρηξη εκσφενδονίστηκαν σε πολύ μεγάλη ακτίνα πολλών μέτρων. Ως προς το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, ο κ. Τσιάμπας παραπέμπει στα αναγραφόμενα στα εγχειρίδια, βάσει των οποίων, «η έκρηξη μπορεί να συμβεί εάν γίνει προσπάθεια ξεβιδώματος του μηχανισμού πυροδότησης».

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, είχε δοθεί εντολή για έρευνα σε επίπεδο χωρών του ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο.

Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε το «καταχωνιασμένο παμπάλαιο πολεμικό υλικό» που κάποιοι ανέσυραν για να το χρησιμοποιήσουν στην άσκηση τη μοιραία ημέρα. Για την ακρίβεια, οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952).

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)

