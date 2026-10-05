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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 18χρονος κατηρορείται ότι κρατούσε ανάποδα τον σκύλο της συντρόφου του και απειλούσε ότι θα τον πνίξει, προκειμένου να την εκφοβίσει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα.

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Η 18χρονη αποκάλυψε επίσης στους αστυνομικούς ότι κατά τα ίδια επεισόδια ο σύντροφός της κακοποίησε τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας το ζώο ως μέσο εκφοβισμού, καθώς φέρεται να το κρατούσε ανάποδα απειλώντας πως θα το πνίξει.

Τα καταγγελλόμενα ερευνήθηκαν από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ενδοοικογενειακής βίας και τελικά ο νεαρός συνελήφθη. Η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ΄ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Υπό αυτές τις συνθήκες καλείται να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση κρατείται. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ