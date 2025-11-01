Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τζουλίντα Π., 17 ετών, εξαφανίστηκε από τις απογευματινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την 1η Νοεμβρίου, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ρούχα φορούσε τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει:

Με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο),

Σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας,

Ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.