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Οι εργασίες για την αποξήλωση του παλιού κλάδου της γέφυρας Πανοράματος αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της κατασκευής μιας νέας και πιο σύγχρονης υποδομής που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Το έργο εντάσσεται στο Flyover, μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών και της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωσή του, το Flyover θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα, μεταμορφώνοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του περιφερειακού άξονα της πόλης.

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Στο πλαίσιο της εξέλιξης των εργασιών, έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση του παλιού κλάδου της γέφυρας Πανοράματος, ο οποίος εξυπηρετεί τις μετακινήσεις προς και από το Πανόραμα, την Πυλαία και τις γύρω περιοχές. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 13–14 Ιουνίου, ενώ η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα διακοπεί συνολικά για 48 ώρες, ξεκινώντας από το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Αρχικά, η κατεδάφιση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, λόγω της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, αποφασίστηκε να μετατεθεί για λίγες ημέρες ώστε να αποφευχθούν επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Όπως συνέβη και τον περασμένο Ιανουάριο κατά την κατεδάφιση της πρώτης υποδομής, έτσι και αυτή τη φορά τα συνεργεία θα εργάζονται συνεχώς σε διαδοχικές βάρδιες καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, με στόχο να ολοκληρώσουν τόσο την αποξήλωση της παλιάς γέφυρας όσο και την απομάκρυνση των υλικών.

Στη συνέχεια, προτεραιότητα θα δοθεί στην άμεση κατασκευή του δεύτερου νέου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος, ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως έως τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδιώκει η ολοκλήρωση να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία.