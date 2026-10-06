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Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί δεκαπέντε επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και περίπου εκατόν πενήντα ακόμη που παρουσιάζουν προβλήματα στατικής επάρκειας.

Η ευθύνη για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι συχνά δυσκολεύονται οικονομικά ή παραμένουν άφαντοι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν αυτοψίες και προχωρούν σε θυροκόλληση εγγράφων, ενώ ενημερώνουν τον εισαγγελέα για τις περιπτώσεις κτιρίων που δεν συντηρούνται από τους υπευθύνους.

Σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει σε κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.

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Γερασμένα και εγκαταλελειμμένα κτίρια, καθημερινές καταγγελίες πολιτών και ιδιοκτήτες που συχνά παραμένουν άφαντοι ή αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις απαιτούμενες εργασίες συνθέτουν έναν διαρκή «πονοκέφαλο» για την Πολεοδομία στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, μάλιστα, σημειώθηκαν πτώσεις σοβάδων από δύο διαφορετικά κτίρια στο κέντρο της πόλης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Τα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και της ευθύνης για τη συντήρηση παλαιών κτιρίων.

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Η Πολεοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης δέχεται καθημερινά καταγγελίες από κατοίκους για κτίρια που χαρακτηρίζονται «ωρολογιακές βόμβες» και προχωρά σε αυτοψίες. Ωστόσο, μετά τη διαπίστωση των προβλημάτων, η ευθύνη για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων βαρύνει κατά κύριο λόγο τους ιδιοκτήτες.

Όπως εξηγεί η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Αγκαθίδου, σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα χρήματα για τις εργασίες είτε είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Ένα εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό στην καρδιά της πόλης

Ένα από τα κτίρια που προκαλούν έντονη ανησυχία σε κατοίκους και εργαζόμενους βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λόρδου Βύρωνος και Τσιμισκή, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα παλιό νεοκλασικό, η εικόνα του οποίου μαρτυρά την πολυετή εγκατάλειψη. Ρωγμές σε τοίχους και μπαλκόνια, σημεία όπου έχουν αποκολληθεί δομικά υλικά, αλλά και εμφανής φθορά του οπλισμού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση του κτιρίου και την ασφάλεια όσων κινούνται καθημερινά κάτω από αυτό.

Το σημείο, άλλωστε, βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες πεζοί.

«Είναι εγκαταλελειμμένο πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Μια μέρα θα γίνει η στραβή και θα πέσει κομμάτι πάνω σε άνθρωπο. Είναι σε σημείο που μέρα-νύχτα περνάνε χιλιάδες διερχόμενοι. Όσοι είμαστε της γειτονιάς το γνωρίζουμε και προσέχουμε να μην περνάμε ακριβώς από κάτω, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει», αναφέρει περίοικος.

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15 επικίνδυνα ετοιμόρροπα και 150 κτίρια με επικινδυνότητες

Τα στοιχεία της Πολεοδομίας αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ενώ περίπου 150 παρουσιάζουν επικινδυνότητες.

Η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

«Εμείς τους λέμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στέλνουμε έγγραφα και γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί αν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις παραινέσεις και τις υποδείξεις των υπηρεσιών, ειδοποιούμε τον εισαγγελέα, ως ένα επιπλέον μέτρο πίεσης», σημειώνει η κ. Αγκαθίδου.

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«Σαφάρι» εντοπισμού ιδιοκτητών

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να εντοπιστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες του Δήμου ξεκινούν μια διαδικασία αναζήτησής τους, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη.

«Είναι συχνό πολλοί ιδιοκτήτες να λείπουν εκτός Θεσσαλονίκης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην μπορούν να πληρώσουν το κόστος των εργασιών, ενώ μπορεί να υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι και να τίθεται ζήτημα επικοινωνίας. Άλλοι μπορεί να έχουν απομακρυνθεί και να μην είναι εύκολο να αναλάβουν μέριμνα για τα ακίνητα που είναι στην περιουσία τους», εξηγεί η αντιδήμαρχος.

Μετά τις καταγγελίες των περιοίκων, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγράφουν την κατάσταση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κ. Αγκαθίδου, οι δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου είναι συγκεκριμένες.

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«Σε περίπτωση που ένα κτίριο είναι επικίνδυνο και δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης ή δεν τον βρίσκουμε, κάνουμε θυροκόλληση. Αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, επεμβαίνει ο Δήμος και κάνει κατεδάφιση. Προσπαθούμε οι κατεδαφίσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες», αναφέρει.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει: παλιά κτίρια που επιβαρύνονται χρόνο με τον χρόνο, ιδιοκτήτες που συχνά αδυνατούν ή δεν προχωρούν στις αναγκαίες παρεμβάσεις και μια Πολεοδομία που καλείται να παρέμβει εκ των υστέρων, όταν η φθορά έχει ήδη καταστεί εμφανής και ο κίνδυνος για τους διερχόμενους υπαρκτός.

Πηγή: thesspost.gr

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