Ακρως επεισοδιακά εξελίχθηκε μνημόσυνο που τελέστηκε την Κυριακή (7/9) σε ιερό ναό, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Την ώρα της δεξίωσης, ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ συγγενικών προσώπων. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η σύλληψη ενός ανδρόγυνου, το οποίο κατέληξε στο αυτόφωρο, ύστερα από καταγγελία που είχε προηγηθεί.

Οι συλληφθέντες, ένας 55χρονος και η 54χρονη σύζυγος του, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, αλλά και απειλή (ανάλογα με την περίπτωση).

Η δίκη αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.