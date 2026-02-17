Σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό μία 55χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη για επαναλαμβανόμενη παρενόχληση δημοσιογράφου. Η υπόθεση αφορά περιστατικά που εκτείνονται σε περίπου 15 χρόνια, κατά τα οποία η δράστιδα προέβαινε σε κλιμακούμενες και επίμονες ενέργειες που κρίθηκαν από τη Δικαιοσύνη ως απειλητικές και συνιστώντας καταδίωξη.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η παρενόχληση ξεκίνησε το 2009 με τηλεφωνικές κλήσεις στο μέσο ενημέρωσης όπου εργαζόταν η δημοσιογράφος. Αργότερα, η κατηγορούμενη εντόπισε τον αριθμό της πατρικής κατοικίας της στη Καβάλα και συνέχισε τις ενέργειές της, οι οποίες περιλάμβαναν αποστολή δώρων, ανθοδεσμών και γλυκών, αλλά και εμφανίσεις έξω από την οικία της παθούσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε περιστατικό του 2023, στα γενέθλια της δημοσιογράφου, όταν βρέθηκαν έξω από το διαμέρισμά της δώρα και γλυκά που είχε αφήσει η κατηγορούμενη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε φωτογραφίες της δημοσιογράφου και δημιουργούσε κολάζ, ενισχύοντας την εικόνα της επίμονης και απειλητικής παρακολούθησης.

Σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε την 55χρονη αναγνωρίζοντας μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχιατρικού ιστορικού. Η ποινή φυλάκισης ορίστηκε σε 10 μήνες χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Στον πρώτο βαθμό, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε κρίνει την κατηγορούμενη ένοχη για απειλή μέσω επίμονης καταδίωξης και της επέβαλε ποινή ενός έτους με αναστολή, υπό περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και κάθε επικοινωνίας με την παθούσα. Τα ασφαλιστικά μέτρα του 2023 είχαν προσωρινά περιορίσει τις ενέργειες της δράστιδας, ωστόσο τον Οκτώβριο του 2024 καταγγέλθηκε νέα αποστολή δώρων και άλλες οχλήσεις, ενώ στις 12 Νοεμβρίου 2024 εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση.

Στον δεύτερο βαθμό εξετάστηκαν ξανά τα αποδεικτικά στοιχεία και κατέθεσε για πρώτη φορά η αδελφή της κατηγορούμενης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι από το 2021 η δράστιδα παρουσίαζε τη δημοσιογράφο ως φίλη της στο κοινωνικό της περιβάλλον, ισχυριζόμενη ότι η επικοινωνία τους είχε διακοπεί αδικαιολόγητα.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ψυχιατρικό ιστορικό της: είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και αργότερα με σχιζοφρένεια, παρακολουθούμενη από τον ίδιο θεράποντα ψυχίατρο από το 2014, με διακοπές της θεραπείας και της φαρμακευτικής αγωγής με δική της πρωτοβουλία. Στην απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι τα δώρα ήταν ένδειξη ευγνωμοσύνης και όχι απειλή, ότι θεωρούσε τη σχέση τους φιλική και ότι κατά διαστήματα βίωνε ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, επηρεάζοντας την κρίση της.

Η εισαγγελική πρόταση υιοθέτησε τον μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων, και το δικαστήριο επιβεβαίωσε την ενοχή της με ποινή 10 μηνών χωρίς αναστολή.

