Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» αναδεικνύει τη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας, η οποία περιλαμβάνει ιατρική φροντίδα χωρίς οικονομική επιβάρυνση και άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η εμπιστοσύνη των θυμάτων κερδίζεται σταδιακά, καθώς πολλές γυναίκες αρχικά συγκαλύπτουν την κακοποίηση λόγω φόβου για την ασφάλειά τους.

Το ιατρικό προσωπικό υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδικούς χώρους προστασίας και καταγγέλλει την έλλειψη κατάλληλων δομών φιλοξενίας για τα θύματα μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο.

Παρά τις νομικές διαδικασίες που δρομολογούνται, οι γιατροί δηλώνουν πως συχνά παραμένει άγνωστη η μετέπειτα εξέλιξη των περιστατικών και η κατάσταση των γυναικών στο οικείο περιβάλλον τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Mαρτυρίες γιατρών που περίθαλψαν στα επείγοντα γυναίκες θύματα βίας κάνει γνωστές το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών.

Η διαχείριση αυτών των περιπτώσεων ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία: Παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία προσέρχεται στο νοσοκομείο και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτόφωρου. Ας σημειωθεί ότι δεν απαιτείται κανένα είδος οικονομικής επιβάρυνσης για την καταγγέλλουσα. Η εξέλιξη του περιστατικού και η πορεία των γυναικών μετά την αποχώρηση από το νοσοκομείο παραμένει άγνωστη. Μέχρι σήμερα πάντως από την αρχική ιατρική παρέμβαση μέχρι τη δικαστική διερεύνηση, σύμφωνα με την εμπειρία των γιατρών, κανένας δεν έχει κληθεί για να εξετασθεί ως μάρτυρας.

Advertisement

Advertisement

«Μας μίλησε όταν έκλεισε η πόρτα»

Σε μια 60χρονη που ένοιωσε ασφαλής να μιλήσει στους γιατρούς όταν βρέθηκε σε πίσω από την κλειστή πόρτα, αναφέρθηκε γυναίκα γιατρός.

»Λόγω κάποιων κακώσεων και στα κάτω άκρα την παρέπεμψα στους ορθοπαιδικούς. Ο χώρος των επειγόντων της ορθοπαιδικής κλείνει με πόρτα ενώ ο δικός μας με κουρτίνα. Όταν λοιπόν βρέθηκε πίσω από την κλειστή πόρτα και δεν ήταν ο σύζυγος πίσω από μια κουρτίνα, όπως στο δικό μας χειρουργικό ΤΕΠ, εκεί βρήκε άνεση και ασφάλεια και είπε στον άντρα συνάδελφο τι ακριβώς συνέβη: ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι προέρχονται από την κακοποίηση που έχει δεχθεί από τον σύζυγο», τόνισε.

Η 60χρονη ανέφερε ότι είχε και άλλα ευρήματα και πράγματι, αφαιρώντας τα ρούχα της οι γιατροί είδαν ότι είχε και κάποιους μώλωπες οι οποίοι ήταν σε αποδρομή, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν από παλαιότερες κακοποιήσεις.

«Είχε σημάδια σε διάφορα σημεία του σώματος. Είχε ένα στο πηγούνι που το είχε καλύψει με μέικαπ η ίδια, στη λεκάνη και σε κάποια σημεία στα κάτω άκρα. Ο λόγος που ήρθε στα Επείγοντα, όπως μας είπε, ήταν ότι μαλώνανε με τον άντρα της και εκείνος έκανε πίσω το αυτοκίνητο και τη χτύπησε. Μας είπε ότι είναι επαναλαμβανόμενα επεισόδια εδώ και πολύ καιρό και ότι υπήρχε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Καταλαβαίνετε ότι όταν μας το είπε αυτό εξοργιστήκαμε και εγώ και ο συνάδελφος», υπογράμμισε η γιατρός.

Στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία. «Εξηγήσαμε στη γυναίκα πως ό,τι ειπωθεί εδώ μέσα θα είναι εμπιστευτικό, ότι εμείς θα καλέσουμε την αστυνομία και θα υπάρχει μια ασφάλεια στο χώρο του νοσοκομείου. Υπήρχε και μια φοβία από την ίδια να γυρίσει μετά στο σπίτι μαζί του. Η γυναίκα το δέχτηκε. Μας είπε ότι το ήθελε», τόνισε η γιατρός.

Advertisement

«Οι αστυνομικοί ήρθαν γρήγορα. Κρατήσανε τον άντρα και του κάνανε κάποιες ερωτήσεις. Τον πήγανε και στο τμήμα για κατάθεση. Φυσικά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη συνέχεια. Όταν επιστρέφει η γυναίκα στο σπίτι μπορεί να γίνεται κάτι χειρότερο. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ», πρόσθεσε.

Πήγε στο αστυνομικό τμήμα πριν έρθει στο νοσοκομείο

«Μία άλλη περίπτωση που συνάντησα σε εφημερία ήταν μια γυναίκα γύρω στα 40 η οποία προσήλθε μόνη της με δικό της μέσο στο νοσοκομείο κατά τις βραδινές ώρες. Ανέφερε μόνη της στους γιατρούς της διαλογής ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφο της. Είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Όταν στη συνέχεια ήρθε στο ΤΕΠ του χειρουργικού μας απάντησε ότι πριν από λίγη ώρα δέχτηκε βία από τον σύντροφο της, συγκεκριμένα με μπουνιές και κλωτσιές κατά την ώρα που βρίσκονταν στο αμάξι γιατί είχαν μια διαφωνία», ανέφερε η ειδικευόμενη ιατρός χειρουργικής, Χριστίνα Γεωργαντζίδου.

Advertisement

Τόνισε ότι αποφάσισε να φύγει από το αυτοκίνητο και να έρθει μόνη της και ότι δεν είχε πάρα πολύ χρόνο γιατί και τα παιδιά της ήταν στο σπίτι. Κλινικά δεν είχε κάποιους μώλωπες αλλά φαινόταν ότι ήταν μια χτυπημένη γυναίκα. Υπήρχε οίδημα στο πρόσωπό της. Την είχε χτυπήσει κυρίως στο πρόσωπο και πονούσε πολύ στη μύτη. Κάναμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Την εξηγήσαμε ότι είναι η θέση μας τέτοια που πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία αλλά μας απάντησε ότι πριν έρθει στο νοσοκομείο το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει στο αστυνομικό τμήμα και μας ανέφερε ότι ήδη οι αστυνομικοί είχαν πάει για να πάρουν κατάθεση από τον σύντροφο της. Μας ανέφερε επίσης επεισόδια μέθης του συντρόφου. Αυτά τα δύο πράγματα, δυστυχώς, είχαν ξανασυμβεί. Έφυγε από το νοσοκομείο με παυσίπονα και ιατρικές οδηγίες. Τη συνέχεια δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε», υπογράμμισε η κ. Γεωργαντζίδου.

«Είναι δύσκολο να αποκωδικοποιείς πληροφορίες. Σταδιακά όμως κερδίζεται η εμπιστοσύνη»

Advertisement

Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι ήτανε θύματα ξυλοδαρμού από σύζυγο ή από κάποιον στενό συγγενή. Άλλες φορές λένε από την αρχή «έπεσα, χτύπησα, με έσπρωξαν».

Συνήθως στην αρχή προσπαθούν να το κρύψουνε. Είναι δύσκολο να αποκωδικοποιείς πληροφορίες. Σταδιακά όμως κερδίζεται η εμπιστοσύνη της κάθε γυναίκας. Αρχικά έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα ο γιατρός. Στη συνέχεια βλέπουν ότι και ο άντραs γιατρόs θα κάνει αυτό που πρέπει. Είναι άβολο και για εμάς γιατί τις περισσότερες φορές καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Στην εξέλιξη της κουβέντας κατά τη λήψη του ιστορικού μας το αναφέρουν», τόνισε ο ειδικευόμενος ιατρός χειρουργικής Παναγιώτης Ψάρρας

Στην αρχή, πρόσθεσε, οι περισσότερες γυναίκες είναι λίγο φοβισμένες όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Θεωρούν ότι εκτίθενται με αυτή τη διαδικασία. «Εμείς οφείλουμε στο πλαίσιο της δουλειάς μας πέρα από το ιατρικό κομμάτι να εξηγήσουμε ότι όχι μόνο δεν εκτίθενται, ίσα ίσα προστατεύονται κιόλας με αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με το περιστατικό έρχονται στο πλαίσιο της επανεξέτασης 10-15 μέρες μετά στα εξωτερικά ιατρεία. Εκεί αναφέρουν ότι όντως δεν έχει ξαναδημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο και το περιστατικό έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Φαίνεται δηλαδή, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι λειτουργεί αποτρεπτικά η κλήση στην αστυνομία», σημείωσε

Advertisement

«Σε κάποιο άλλο περιστατικό ο σύζυγος ήθελε να είναι παρόν στην κλινική εξέταση προτού εμείς να ξέρουμε ότι είναι ξυλοδαρμός ή κάτι τέτοιο. Εμείς πολύ ευγενικά εξηγήσαμε ότι η κλινική εξέταση αφορά τον ασθενή και τον γιατρό και δεν μπορεί να είναι παρόν οποιοσδήποτε άλλος. Εκεί μετά τη λήψη του ιστορικού από την ασθενή μας αναφέρθηκε ότι ήταν επίθεση του άντρα της προς αυτήν. Πάλι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Ο άντρας εξαφανίστηκε και το θέμα πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, τόνισε.

Advertisement

«Την κρατήσαμε στο νοσοκομείο για να την προστατεύσουμε»

Η Δήμητρα Αθανασίου ειδικευόμενη ιατρός χειρουργικής αναφέρθηκε σε μια γυναίκα που αρχικά α δεν ήθελε να δηλώσει ότι ο σύζυγος την είχε κακοποιήσει, αλλά μετά τη λήψη του ιστορικού και όταν βγήκαν έξω οι γονείς της το παραδέχτηκε.

«Τον σύζυγο δεν τον είδαμε ποτέ, περίμενε έξω στο χώρο αναμονής. Είχε παιδιά και φοβόταν μην τυχόν συμβεί κάτι και στα παιδιά, τα οποία ήταν με συγγενείς στο σπίτι. Στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία από εμάς. Συμφώνησε να μιλήσει και μετά κινήθηκαν διαδικασίες για τις οποίες δεν γνωρίζω τι έκβαση είχαν. Η κοπέλα ήταν τρομοκρατημένη. Καταρχάς ήταν άσχημα χτυπημένη. Πού το απέδωσε; Είπε ότι έπεσε. Στην αρχή είπε ότι χτύπησε κάπου στο σπίτι. Δεν είχε έρθει ξανά σε νοσοκομείο. Μας είπε ότι είχε στο παρελθόν προηγούμενα περιστατικά βίας. Αυτό ήταν ίσως ένα πιο σοβαρό επεισόδιο», επισήμανε. Τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα με την ίδια, δυο-τρεις γυναίκες που ήρθαν στα επείγοντα δήλωσαν από μόνες τους ότι είχαν καλέσει ήδη την αστυνομία.

Advertisement

«Φαίνεται ότι ίσως κάτι να αλλάζει. Πλέον δεν φοβούνται τόσο να το δηλώσουν κατευθείαν οι ίδιες στην αστυνομία και μετά να έρθουν στο νοσοκομείο. Απλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά», συμπλήρωσε. Θυμάμαι ότι τουλάχιστον δύο φορές χρειάστηκε να νοσηλεύσουμε την ασθενή χωρίς να έχει σοβαρές κακώσεις, προκειμένου να την αποσύρουμε από το περιβάλλον μέχρι να κινηθεί η διαδικασία του αυτόφωρου. Επειδή ήταν νύχτα δεν την αφήσαμε να φύγει. Την κρατήσαμε στο νοσοκομείο για να την προστατεύσουμε. Θα έπρεπε η αστυνομία να οδηγεί την γυναίκα και τα παιδιά κάπου αλλού. Όχι να παραμένουν στο νοσοκομείο για ένα-δύο βράδια. Οι γυναίκες πρέπει να οδηγούνται σε συγκεκριμένες δομές με ασφάλεια, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον», υπογράμμισε.

Επισήμανε, ακόμη, ότι χρειάζεται ειδικός χώρος για τα περιστατικά βίας, γιατί «αυτός που προκάλεσε την κάκωση που βλέπω ως γιατρός μπορεί να είναι έξω από το εξεταστήριο και να στρέψει τον εκνευρισμό του προς τον επαγγελματία υγείας».

«Μετά από τόσο καιρό καταλαβαίνεις πότε ένα «ατύχημα» είναι ύποπτο για να είναι κάποιος θύμα»

Σύμφωνα με τον ειδικευόμενο ιατρό χειρουργικής Κωνσταντίνο Σιώζος, τις περισσότερες φορές όταν όταν η γυναίκα προσέρχεται στον χώρο των επειγόντων δηλώνει συνήθως ένα ατύχημα ως αιτία των κακώσεων της.

«Πραγματικά μετά από τόσο καιρό καταλαβαίνεις πότε ένα «ατύχημα» είναι ύποπτο για να είναι κάποιος θύμα. Το φύλλο του γιατρού, αν είναι άντρας ή γυναίκα παίζει ρόλο στην αρχή. Και η δικιά μου ερώτηση είναι μέχρι ποιο σημείο ο γιατρός μπορεί να ρωτάει και να φέρνει σε δύσκολη θέση μια ήδη κακοποιημένη γυναίκα για να ανακαλύψει την αλήθεια. Μέχρι ένα σημείο όπως είπαμε. Βγάζουμε έξω τους συγγενείς, αφήνουμε την γυναίκα μόνη της για να αισθανθεί λίγο πιο άνετα σε ένα περιβάλλον και ξεκινάμε ερωτήσεις. Όχι «σε χτύπησε;», αλλά πώς έγινε. Μετά κάνουμε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μας πει λεπτομέρειες – αν έχει ξαναγίνει κάτι στο παρελθόν για παράδειγμα. Προσπαθούμε να ανασύρουμε την αλήθεια λίγο πιο έμμεσα», τόνισε.

«Δεν μπορεί κανείς να έχει τη βεβαιότητα και δεν μπορεί εύκολα να πάρει την πρωτοβουλία να καλέσει τις αρχές χωρίς να έχει τη συναίνεση της παθούσης. Σε μια περίπτωση, για παράδειγμα, μας προβλημάτισαν οι κακώσεις γιατί είχε κακώσεις στο πρόσωπο. Δεν ταίριαζαν με αυτό που μας περιέγραφε και καλέσαμε την αστυνομία. Δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Δεν το παραδέχτηκε. Επέστρεψε σπίτι. Ήταν και ο σύζυγος μαζί. Ο λόγος της παρουσίας του ήταν για να μην μιλήσει. Για να εξασφαλίσει τη σιωπή. Νομίζω όμως και μόνη της να είναι μια γυναίκα και μόνο που θα ξαναγυρίσει στο σπίτι προτιμά να μην μιλήσει καθόλου», επισήμανε.

Μήνυμα για μια ζωή χωρίς φόβο

Έμφαση στην έγκαιρη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας δίνει η διοίκηση του Νοσοκομείου, αντιμετώπιση παρέχοντας όχι μόνο ιατρική φροντίδα αλλά και τη δυνατότητα να ακουστεί η γυναίκα που έχει υποστεί κάποιας μορφής βία.

Μήνυμα για μια ζωή χωρίς φόβο απευθύνει η αναπληρώτρια Διοικήτρια Ανατολή Κωνσταντινίδου: «Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις όταν φοβάσαι, όμως η σιωπή δεν προστατεύει – μόνο πληγώνει. Σήμερα από το ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης και δύναμης σε κάθε γυναίκα που υποφέρει: Λύσε τη Σιωπή. Δεν είσαι μόνη!

Οι πόρτες μας και οι καρδιές των ανθρώπων μας είναι ανοιχτές. Είμαστε δίπλα σας για να σας ακούσουμε χωρίς κριτική, να σας φροντίσουμε και να σας στηρίξουμε έμπρακτα, ώστε να ξαναβρείτε το χαμόγελο, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που σας αξίζουν. Η φωνή σας έχει δύναμη. Μιλήστε κ εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Σας αξίζει μια ζωή χωρίς φόβο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ