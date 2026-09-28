Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026 λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Το πρόγραμμα παρέχει άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες σε 8.900 πολίτες για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή, ωστόσο αποκλείονται οι μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών και οι δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο περιόδους, διαθέτοντας συνολικά 7.500 κάρτες των 200 ευρώ για τη Θεσσαλία και 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για τον Έβρο.

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Σήμερα στις 23: 59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε 8.900 πολίτες να αξιοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και στον Έβρο, που επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς.

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Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο προορισμούς, το Thessaly Pass και το Evros Pass, ενώ υλοποιείται σε δύο περιόδους: από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

7.500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass, με 3.750 κάρτες στην Α’ φάση και άλλες 3.750 στη Β’ φάση.

για το Thessaly Pass, με 3.750 κάρτες στην Α’ φάση και άλλες 3.750 στη Β’ φάση. 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass, με 700 κάρτες σε κάθε φάση.

Οι περιοχές που συμμετέχουν

Για το Thessaly Pass, οι επιλέξιμοι προορισμοί είναι οι Δήμοι Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Πύλης –με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλείων– και Μετεώρων.

Στο Evros Pass περιλαμβάνονται ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Δικαιούχοι

Αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, όσοι πολίτες:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,

Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

Δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Οι αιτήσεις υποβάλονται στο: vouchers.gov.gr