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Η σκυλίτσα έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό της τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος την κρατούσε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια των τελευταίων της στιγμών.

Μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Κορπίδης μετέφερε το κατοικίδιό του στη θάλασσα για μία τελευταία επίσκεψη σε ένα μέρος που η Μιλού αγαπούσε ιδιαίτερα.

Μέσα από τις αναρτήσεις του, ο δημιουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και προέτρεψε τους ακολούθους του να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στα ζώα τους.

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Ο Γρηγόρης Κορπίδης, γνωστός Έλληνας Instagrammer και TikToker, μοιράζεται εδώ και χρόνια στιγμές από την προσωπική του ζωή με τους διαδικτυακούς του ακολούθους. Στα βίντεό του ξεχώριζε πάντα η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Μιλού, ένα γλυκύτατο Τζακ Ράσελ, η οποία είχε κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από τις περιπέτειές της στα social media, αποτελώντας μία από τις πρώτες «influencers» του είδους της.

Ωστόσο, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Κορπίδης ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς του στο TikTok και το Instagram τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μιλού, προκαλώντας συγκίνηση στους ακολούθους του.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο βίντεο που δημοσίευσε, η καρδιά της αγαπημένης του σκυλίτσας σταμάτησε να χτυπά ενώ εκείνος την κρατούσε στην αγκαλιά του.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του τετράποδου συντρόφου του.

Η τελευταία βόλτα της Μιλού στη θάλασσα

Μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε φροντίσει να χαρίσει στη Μιλού μία τελευταία επίσκεψη σε ένα από τα μέρη που αγαπούσε περισσότερο: τη θάλασσα. Γνωρίζοντας πόσο πολύ της άρεσε, θέλησε να της προσφέρει ακόμη μία όμορφη στιγμή σε ένα περιβάλλον που την έκανε χαρούμενη.

Σε ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει την Παρασκευή, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, γράφοντας: «Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω. Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».

Με τα λόγια αυτά, ο Γρηγόρης Κορπίδης αποχαιρέτησε τη Μιλού, με την οποία είχε μοιραστεί αμέτρητες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της αγάπης, της φροντίδας και του ποιοτικού χρόνου που αξίζει να αφιερώνουμε στα κατοικίδιά μας.