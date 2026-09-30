Facebook/ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας - Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που έχασε την ζωή του σε αγώνα στην Θάσο

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Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 16χρονου Gjana Allan, με την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του να τον αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή (27/9), μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 16χρονος βρισκόταν σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στην πλάγια γραμμή, όταν μετά από το «τζαρτζάρισμα» ώμο με ώμο έπεσε με το κεφάλι στον τοίχο, που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο.

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Μετά την πτώση, ο νεαρός αθλητής έχασε τις αισθήσεις του και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο το πρωί της Τρίτης (29/9) υπέκυψε στα τραύματά του.

Παράλληλα με την έρευνα για το πώς ακριβώς έγινε ο τραυματισμός, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και τις συνθήκες λειτουργίας του γηπέδου όπου έγινε ο αγώνας.

Το Τμήμα Θάσου, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Καβάλας, διερευνά εάν η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο αγωνίζονται και ανήλικοι αθλητές, με τις αρχές να εξετάζουν συνολικά εάν υπήρχαν οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

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