Ένας μήνας από τότε που άνοιξε η υπόθεση Μαζωνάκη και το βασικό ερώτημα παραμένει: ποιος ελέγχει όσους δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας; Δεν μιλάω για τη συντριπτική πλειονότητα των γιατρών που τιμούν τον όρκο τους και καθημερινά σώζουν ζωές. Μιλάω για τους επίορκους και τους επιτήδειους. Από το 2019 οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Υγείας πέρασαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών; Πόσους ουσιαστικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί σε ιατρεία και πολυϊατρεία; Δεν μπορεί ο έλεγχος να εξαντλείται σε τηλεφωνήματα και ραντεβού. Η υπόθεση αυτή πρέπει να ανοίξει επιτέλους το απόστημα: πραγματικοί, απροειδοποίητοι έλεγχοι από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Γιατί με την Υγεία δεν παίζουμε.

Τι ελέγχουν ΙΣΑ και ελεγκτές Υγείας; Ένας μήνας από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Βίντεο του Τέρενς Κουίκ

Ένας μήνας από τότε που άνοιξε η υπόθεση Μαζωνάκη και το βασικό ερώτημα παραμένει: ποιος ελέγχει όσους δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας; Δεν μιλάω για τη συντριπτική πλειονότητα των γιατρών που τιμούν τον όρκο τους και καθημερινά σώζουν ζωές. Μιλάω για τους επίορκους και τους επιτήδειους. Από το 2019 οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Υγείας πέρασαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών; Πόσους ουσιαστικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί σε ιατρεία και πολυϊατρεία; Δεν μπορεί ο έλεγχος να εξαντλείται σε τηλεφωνήματα και ραντεβού. Η υπόθεση αυτή πρέπει να ανοίξει επιτέλους το απόστημα: πραγματικοί, απροειδοποίητοι έλεγχοι από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Γιατί με την Υγεία δεν παίζουμε.