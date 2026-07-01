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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», περιγράφοντας την πρόσφατη επίσκεψή της μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εκείνος είχε νοσηλευτεί έπειτα από τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο νοσοκομείο για να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν στο πλευρό του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κατά τη διάρκεια της δύσκολης δοκιμασίας του.

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Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως, παρά τις επώδυνες αναμνήσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο χώρο, ένιωσε μόνο ευγνωμοσύνη και χαρά. «Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήρε τόσο τη δύναμη που επέδειξε το ζευγάρι όσο και το έργο των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως είπε, οι Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και αξίζουν την αναγνώριση για την προσφορά τους.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ακόμη ότι, κατά την επίσκεψή τους, έδειξε στον σύζυγό της το δωμάτιο όπου είχε νοσηλευτεί. Όπως εξήγησε, εκείνος θυμάται ελάχιστα από τις ημέρες της νοσηλείας του, κυρίως τη στιγμή της εξόδου από το νοσοκομείο και ορισμένες αχνές εικόνες.

«Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Φεύγοντας για τη Γερμανία είχα υποσχεθεί στους γιατρούς ότι θα επιστρέψουμε όρθιοι και το κάναμε. Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες. Εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όρθιοι και υγιείς, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Γιώργο», είπε συγκινημένη.