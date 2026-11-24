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Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας βρέθηκαν οι καβοδέτες στο λιμάνι της Τήνου το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, όταν οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τα κύματα να εισβάλουν στην προβλήτα την ώρα της άφιξης του επιβατηγού πλοίου Andros Queen.

Η ένταση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού να καλύψουν τον χώρο πρόσδεσης των πλοίων. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τη διάβαση πεζών, αλλά και τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στο λιμάνι.

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Την κατάσταση που επικράτησε κατά την προσπάθεια πρόσδεσης του πλοίου κατέγραψε σε βίντεο το Tinos LIVE TV. Στα πλάνα φαίνεται η πρύμνη του Andros Queen να ανεβοκατεβαίνει έντονα εξαιτίας του ισχυρού κυματισμού, ενώ οι κάβοι τεντώνονται καθώς το πλήρωμα και οι καβοδέτες επιχειρούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πρόσδεσης.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η προσπάθεια των καβοδετών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εργαστούν μέσα στα νερά που είχαν κατακλύσει την προβλήτα, προκειμένου να ασφαλίσουν το πλοίο.

Την ίδια ώρα, παρά την πλημμυρισμένη κατάσταση του χώρου, αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία συνέχιζαν να κινούνται στην προβλήτα, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Οι εικόνες από το λιμάνι της Τήνου φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού κάθε φορά που επικρατούν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι και έντονη θαλασσοταραχή, με τα κύματα να φτάνουν μέχρι τους χώρους πρόσδεσης και κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.