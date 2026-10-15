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Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε κλήση για το περιστατικό περίπου στις 7:45 το πρωί. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Τήνου, ενισχύοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και των αιτιών που την προκάλεσαν, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Με πληροφορίες από τηνοstoday