Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ώρα που κλιμακώνεται ο «πόλεμος» των Βίσσυ- Καρβέλα, η σύντροφος του συνθέτη Έλενα Φερεντίνου, έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση στον Νίκο Καρβέλα εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για το τραγούδι που εμπνεύστηκε από εκείνη.

Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», η οποία παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 14 τραγούδια και κυκλοφορεί από την NK Music, την προσωπική δισκογραφική εταιρεία του δημιουργού, που ανήκει στο Panik Entertainment Group.

Advertisement

Advertisement

Ανάμεσα στις νέες μουσικές δημιουργίες ξεχωρίζει το τραγούδι «Φλωρινιωτάκι (Ελενάκι μου)», το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση του άλμπουμ. Πρόκειται για μια σύνθεση με ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς πηγή έμπνευσης για τον Νίκο Καρβέλα αποτέλεσε η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο.

Η συγκινητική αφιέρωση της Έλενας Φερεντίνου

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το μουσικό δώρο του συντρόφου της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε το τραγούδι σε story και το συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

«Νίκο μου σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο! Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη, όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της αποτέλεσε μια δημόσια έκφραση αγάπης προς τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή ένα τραγούδι που φαίνεται να έχει ξεχωριστή θέση στη μεταξύ τους σχέση, καθώς αποτυπώνει μέσα από τη μουσική την προσωπική τους ιστορία.