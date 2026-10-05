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Ο δράστης στραγγάλισε την οδηγό και της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο αυτί μετά από έντονη λογομαχία.

Η αφορμή για την επίθεση στάθηκε η αδυναμία πληρωμής μέσω συστήματος POS και η έλλειψη μετρητών από τον επιβάτη.

Η γυναίκα κατάφερε να αμυνθεί και να διαφύγει από το όχημα, ζητώντας βοήθεια από τους διερχόμενους πολίτες στον δρόμο.

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Τον εφιάλτη που έζησε μέσα στο ταξί της στη Νέα Ιωνία όταν δέχθηκε επίθεση από τον 35χρονο πελάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί της, περιέγραψε η επαγγελματίας οδηγός.

Όπως είπε η νεαρή γυναίκα, που έδωσε φωτογραφείς από την άγρια επίθεση που δέχθηκε, περιέγραψε όσα έζησε λέγοντας: «μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπώ να γυρίσω και να του πω “τι κάνεις θα μου σπάσεις το τζάμι”.

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Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από τον λαιμό. Με στραγγαλίζει και μου λέει “σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα. Θα σε σκοτώσω”».

«Κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, να αμυνθώ να φύγει από πάνω μου. Μου πιάνει το χέρι μου το απομονώνει και αυτό, και σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει να ανοίγω την πόρτα με σκοπώ να ανοίξει το φως να με βλέπουν ο κόσμος απ’ έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει».

Συνεχίζοντας η 54χρονη οδηγός σημειώνει ότι «άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω “βοήθεια”. Αυτό που έχει βγει. Μου λέει αυτός: “δε θα σε σώσει κανείς”. Το είχε δαγκωμένο (σ.σ. το αυτί) συνεχώς και με έχει αφοπλίσει με αυτό τον τρόπο. Με κάνει και με το λαιμό εδώ, εγώ να κοιτάζω τους καθρέπτες και να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς».

«Λέω “εντάξει ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου”. Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά του πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του όσο μπορούσα τέλος πάντων και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω» περιγράφει καταληκτικά η ίδια.

Η οδηγός ταξί ανέφερε στις αρχές, ότι η ίδια παρέλαβε τον 35χρονο από την Κυψέλη και τον μετέφερε στη Νέα Ιωνία. Όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής των 10,8 ευρώ για τη διαδρομή καθώς δεν έπιανε το POS μετακινήθηκε λίγο με το ταξί σε μια προσπάθεια να βρει σήμα.

Επειδή δεν έχει καλό σήμα, τον ρώτησε εάν έχει επάνω του κάποια χρήματα σε μετρητά γεγονός που όπως φαίνεται εξαγρίωσε τον 35χρονο που της επιτέθηκε δαγκώνοντάς της το αυτί.