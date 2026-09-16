Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τις τιμές των διαδρομών με ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η σταθερή χρέωση για το αεροδρόμιο της Αθήνας διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ την ημέρα και στα 65 ευρώ τη νύχτα.

Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης το κόστος της διαδρομής αυξάνεται στα 35 ευρώ για την ημέρα και στα 38 ευρώ για τη νύχτα.

Η χρέωση για την αναμονή των ταξί αυξάνεται από τα 15 στα 20 ευρώ ανά ώρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαρακτηρίζει την απόφαση δικαίωση, επικαλούμενο την αύξηση του κόστους λειτουργίας και των εξόδων των επαγγελματιών αυτοκινητιστών.

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Ακριβότερες θα είναι από τις επόμενες ημέρες οι μετακινήσεις με ταξί από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς η σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οδηγεί σε αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί.

Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας, η σταθερή χρέωση διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ, από 40 ευρώ που ισχύει σήμερα.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή από τις 00:00 έως τις 05:00, το κόμιστρο αυξάνεται στα 65 ευρώ, έναντι 55 ευρώ μέχρι σήμερα.

Αύξηση κατά 10 ευρώ προβλέπεται και για τις διαδρομές από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η ημερήσια σταθερή χρέωση διαμορφώνεται στα 35 ευρώ, από 25 ευρώ, ενώ για τις νυχτερινές ώρες ανέρχεται στα 38 ευρώ, από τα 28 ευρώ.

Στα 20 ευρώ την ώρα η αναμονή

Ακριβότερη γίνεται και η αναμονή για τα ταξί. Η χρέωση αυξάνεται από 15 σε 20 ευρώ ανά ώρα, όταν το όχημα χρειάζεται να παραμείνει στη διάθεση του επιβάτη.

Αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Αθήνα – Αεροδρόμιο, ημέρα: 50 ευρώ από 40 ευρώ

Αθήνα – Αεροδρόμιο, νύχτα: 65 ευρώ από 55 ευρώ

Θεσσαλονίκη – Αεροδρόμιο, ημέρα: 35 ευρώ από 25 ευρώ

Θεσσαλονίκη – Αεροδρόμιο, νύχτα: 38 ευρώ από 28 ευρώ

Αναμονή: 20 ευρώ/ώρα από 15 ευρώ



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ΣΑΤΑ: «Δικαίωση» για τους αυτοκινητιστές



Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) από την πλευρά του, υποδέχεται θετικά την αναπροσαρμογή, χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα των πιέσεων και των κινητοποίησεων που άσκησε το προηγούμενο διάστημα για την αλλαγή των κομίστρων.

Οι αυτοκινητιστές επικαλούνται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των ταξί, με βασικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα, τη συντήρηση, τις ασφαλίσεις, τη φορολογία αλλά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα.

Για τον κλάδο, η αναπροσαρμογή αποτελεί προσαρμογή στα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ενώ το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει ότι θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις του για αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ταξί στην Αττική.

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Τι απαντά το υπουργείο μεταφορών

«Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη» τονίζουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας πως οι αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τις προσεχείς ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές:

Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ.

Το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί. Η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη.

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Οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τις προσεχείς ημέρες και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και εποικοδομητικού διαλόγου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).