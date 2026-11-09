Κρήτη: Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες διασωθέντες μετανάστες σε τρία περιστατικά - Φωτο αρχείου - Πηγή: EUROKINISSI

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Τραγικός είναι ο απολογισμός των μεταναστευτικών περιστατικών που καταγράφηκαν νότια της Κρήτης, καθώς 12 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά περίπου 105 άνθρωποι.

Στο πρώτο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Στο σημείο έσπευσε πλωτό του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε 18 διασωθέντες και τις σορούς 12 νεκρών. Το πλωτό κατευθύνεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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Σε δύο ακόμη περιστατικά, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες αντίστοιχα, έπειτα από συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex, επανδρωμένου και μη επανδρωμένου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)