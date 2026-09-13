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Σοκ προκαλέι η είδηση του θανάτου μίας γυναίκας σε παραλία της Αίγινας, η οποία άφησε τη τελευταία της πνοή περιμένοντας 55 λεπτά για να φτάσει το ασθενοφόλρο κοντά της.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη στο MEGA, η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία έξω από τη θάλασσα και πέχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα οι λουόμενοι να της δίνουν τις πρώτες βοήθειες, να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να την επαναφέρουν στη ζωή.

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Αυτές οι προσπάθειες διήρκησαν 55 ολόκληρα λεπτά, διότι από τη στιγμή που κλήθηκε το ασθενοφόρο, έκανε για να φτάσει στη συγκεκριμένη παραλία 55 λεπτά, για μία διαδρομή που διαρκεί 27 λεπτά.

Εκτός από το Κέντρο Υγείας, οι λουόμενοι κάλεσαν το Λιμενικό και την αστυνομία.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόνταν στο σημείο, αποκάλυψε πως όταν και η ίδια κάλεσε ασθενοφόρο, «η απάντηση τους ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο, θα δούνε τι θα κάνουνε. Ξαναπήραμε μετά από λίγο τηλέφωνο, δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης, ούτε τίποτα».

Συνέχισε λέγοντας: «Πήρα την αστυνομία, μας είπαν ότι θα στείλουν περιπολικό μαζί με γιατρό, πήρα και οτ λιμενικό μου είπαν θα φέρουμε έναν γιατρό, και φτάσανε γύρω στις δύο παραείσοσι, δέκα λεπτά νωρίτερα από το περιπολικό», ενώ η γυναίκα τους είχε καλέσει από τη μία το μεσημέρι. «Δεν σταμάτησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, πέρνανε πάρα πολλοί άνθρωποι τηλέφωνο. Μία φίλη μου πήρε τηλέφωνο το Κέντρο Υγείας και της είπανε, ”τι να σας κάνουμε εμείς, βάλτε τα με το υπουργείο».

Όπως είπε στο τέλος η γυναίκα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιου είδους περιστατικό στην Αίγινα.