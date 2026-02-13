Σοβαρό λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα (13/2) το μεσημέρι σε Γυμνάσιο των Τρικάλων, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδηγώντας τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη Διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση.

Πηγή: EUROKINISSI

Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της Διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

(Με πληροφορίες από trikalaopinion.gr)