Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, στην περιοχή Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, όταν τζιπ με 2 επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι έπεσε σε γκρεμό.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια, ενώ ο άλλος, ηλικίας περίπου 75 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχε το κλιμάκιο της Φουρνάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου. Κλήθηκε η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 75χρονου, ενώ ο συνοδηγός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια της εκτροπής, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο δρόμος ήταν στενός και η ορατότητα περιορισμένη.