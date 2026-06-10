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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, με έναν 57χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 3:00, όταν ο μοτοσικλετιστής κινούνταν στην οδό Αττάλου και, κατά τη διάρκεια στροφής προς τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς Άλιμο.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, εργαζόταν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.