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Ένας 43χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, ο 43χρονος κινούνταν με το όχημα του στην οδό Παπαγιανόπουλου όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, και προσέκρουσε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο.

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Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε νεκρός ο 43χρονος.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.