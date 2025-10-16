Τραγωδία σημειώθηκε στην Ευρυτανία το πρωί της Πέμπτης. Νεκρός σε τροχαίο ατύχημα ο Κώστας Καρβέλης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αυτοδιοικητικός.

Ο άτυχος άνδρας μαζί με φίλο του είχαν βγει για κυνήγι όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τζιπ στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα και κατέληξε στο γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής προκειμένου να προσεγγίσουν το αναποδογυρισμένο όχημα και να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του τον Κώστα Καρβέλη.

Συλλυπητήρια δήλωση Γραφείου Τύπου για τον θάνατο του Κώστα Καρβέλη https://t.co/nsZtN6Y6pM October 16, 2025

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Καρβέλη, που έχασε αναπάντεχα τη ζωή του.

Τίμησε με την ακεραιότητα και το ήθος του τη Δημοκρατική Παράταξη και εργάστηκε άοκνα για τον τόπο του από το μετερίζι της αυτοδιοίκησης.

Η ευγένεια, η εντιμότητα και ο δυναμισμός του Κώστα Καρβέλη θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας»