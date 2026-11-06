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Σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν τον κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για τον προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου.

Ο Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για τη συμμετοχή του σε σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλάμβανε δραστηριότητες ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ κατά τη δεκαετία του 1980.

Η δράση του στην Ελλάδα είχε συνδεθεί με υποθέσεις εκβιασμών, διακίνησης ναρκωτικών και συμβόλαια θανάτου, ενώ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία 35χρονου και του ανήλικου γιου του.

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Νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) ο 64χρονος Βασίλης Βαρελάς, γνωστός στον κόσμο της νύχτας ως «Μπιλ ο Καναδός». Πρόκειται για ένα πρόσωπο με ιδιαίτερα πολυσυζητημένη διαδρομή, που ξεκίνησε από τον χώρο των πολεμικών τεχνών και τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, όπου είχε εργαστεί ως κασκαντέρ του Τσακ Νόρις, για να καταλήξει να συνδέεται με σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tempo24, ο 64χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Για τον προσδιορισμό των συνθηκών και των αιτιών του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

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Από το Χόλιγουντ στις φυλακές και τις υποθέσεις της Greek Mafia

Η ζωή του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε στη Νέδουσα του Ταϋγέτου, στη Μεσσηνία. Στη συνέχεια έφυγε για τον Καναδά και αργότερα βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες.

Τη δεκαετία του 1980, έχοντας κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του πρωταθλητή στο kick boxing, κατάφερε να εργαστεί ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναλάμβανε να αντικαθιστά τον Τσακ Νόρις σε επικίνδυνες σκηνές δράσης.

Η πορεία του, ωστόσο, πήρε διαφορετική τροπή το 1988, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, είχε πυροβολήσει στο κεφάλι έναν άνδρα έπειτα από προσωπικές διαφορές, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Το όνομά του συνδέθηκε με εγκληματικές ομάδες, εκβιασμούς και υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008 είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τις διωκτικές Αρχές και οδηγήθηκε αρκετές φορές στη φυλακή.

Στο πλαίσιο της δράσης εγκληματικής οργάνωσης με την οποία είχε συνδεθεί, είχε αποδοθεί και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της μνηστής του, με τον οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.

Το υποψήφιο θύμα είχε επιβιώσει από δύο δολοφονικές επιθέσεις. Τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, αλλά κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Η διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και η επίθεση στον Ξηρό

Καθοριστική για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης υπήρξε η υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, στη Μεσσηνία.

Οι σοροί πατέρα και γιου είχαν εντοπιστεί μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε αρδευτικό κανάλι. Ο 35χρονος είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δολοφονηθεί με μαχαίρι στον λαιμό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου, με τις Αρχές να αποδίδουν στον Βαρελά τον ρόλο του εντολέα.

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Τον Ιανουάριο του 2015, το όνομά του επανήλθε στη δημοσιότητα, όταν επιτέθηκε μέσα στις φυλακές Δομοκού στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη Χριστόδουλο Ξηρό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η επίθεση σημειώθηκε μετά το τέλος του επισκεπτηρίου και ο Ξηρός έχασε τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα.

Πλέον, ο θάνατος του 64χρονου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολυτάραχη διαδρομή του, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να παραμένουν υπό διερεύνηση.

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