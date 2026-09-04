Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται για εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού, με 3.500 αστυνομικούς και 57 διμοιρίες ΜΑΤ να αναπτύσσονται στην πόλη.

Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει drones, θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οκτώ σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Στο κέντρο της πόλης έχουν προγραμματιστεί έξι διαφορετικές συγκεντρώσεις εργαζομένων, συνδικάτων και συλλογικοτήτων.

Το κρισιμότερο επιχειρησιακό ζήτημα για την Αστυνομία παραμένει η κάθοδος των τρακτέρ από διάφορες περιοχές, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν θα επιτραπεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Πύργο.

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Η εικόνα που αναμένεται να παρουσιάζει το Σάββατο η Θεσσαλονίκη δύσκολα παραπέμπει σε μια κανονική ημέρα λειτουργίας μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης.

Το Βελλίδειο θα βρίσκεται ουσιαστικά υπό πολιορκία, με 3.500 αστυνομικούς, 57 διμοιρίες ΜΑΤ, κλούβες που θα σχηματίζουν φραγμούς, drones να μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού «Αίαντας» και «Αύρα» σε ετοιμότητα και ένα τεράστιο πλέγμα κυκλοφοριακών περιορισμών γύρω από τη ΔΕΘ.

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Και όλα αυτά την ώρα που στο κέντρο θα συγκλίνουν διαφορετικές συγκεντρώσεις εργαζομένων, συνδικάτων, αγροτών, φοιτητών, υγειονομικών και άλλων συλλογικοτήτων.

Το μεγάλο «άγνωστο Χ» είναι όμως οι αγρότες και τα τρακτέρ.

Διότι οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη και να πραγματοποιήσουν στις 17:00 συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Και κανείς μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει πού ακριβώς θα επιχειρήσει η Αστυνομία να σταματήσει τα τρακτέρ, εφόσον αποφασιστεί ότι δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι το κέντρο.

Κοινό πληρωμένο ηχητικό μήνυμα των συνδικάτων

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την προσπάθεια για μαζική συμμετοχή είναι ότι τα συνδικάτα προχώρησαν σε κοινό πληρωμένο ηχητικό μήνυμα, καλώντας τον κόσμο στη συγκέντρωση του Σαββάτου στις 17:30 στη ΔΕΘ.

Πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια κινητοποίησης εργαζομένων και πολιτών ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

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Οι επίσημες προσκλήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν πάντως διαφορετικά σημεία και ώρες συγκέντρωσης. Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 17:30 στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στις 17:30 στη ΧΑΝΘ έχει επίσης προγραμματιστεί συγκέντρωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.

Τα τρακτέρ είναι το μεγάλο ερωτηματικό

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Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη φετινή ΔΕΘ.

Στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Νέα Μάλγαρα συμμετείχαν εκπρόσωποι από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.

Η απόφαση είναι για συλλαλητήριο με τρακτέρ το Σάββατο, με σημείο συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο στις 17:00.

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Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας.

Διότι άλλο είναι να ελέγξεις μια πορεία πεζών διαδηλωτών και εντελώς διαφορετικό να έχεις να αντιμετωπίσεις φάλαγγες τρακτέρ που επιχειρούν να μπουν σε μια ήδη αποκλεισμένη πόλη.

Τι θα γίνει στα Μάλγαρα;

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Το πρώτο μεγάλο ερώτημα αφορά τους αγρότες που θα κινηθούν από τη Θεσσαλία.

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Εάν τρακτέρ ξεκινήσουν από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και άλλες περιοχές και κινηθούν οργανωμένα προς τη Θεσσαλονίκη, ένα από τα κρίσιμα σημεία της διαδρομής είναι τα Μάλγαρα.

Θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν;

Θα επιχειρήσει η Αστυνομία να τους σταματήσει πριν προσεγγίσουν το πολεοδομικό συγκρότημα;

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Και, εάν συμβεί αυτό, με ποιον τρόπο σταματάς μια μεγάλη φάλαγγα τρακτέρ σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας χωρίς να προκαλέσεις ακόμη μεγαλύτερο κυκλοφοριακό χάος;

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι θα στηθεί αστυνομικό μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Επομένως, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί εύλογο επιχειρησιακό ερώτημα και όχι ανακοινωμένη απόφαση της ΕΛ.ΑΣ.

Και πώς θα έρθουν οι αγρότες από Ανατολική Μακεδονία;

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Από την Ανατολική Μακεδονία και κυρίως από τις Σέρρες έχουν επίσης ανακοινωθεί συμμετοχές αγροτών.

Άρα η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει να διαχειριστεί μόνο την πιθανή κάθοδο τρακτέρ από τα δυτικά και τη Θεσσαλία.

Υπάρχουν διαφορετικοί άξονες προσέγγισης της πόλης από βορρά και ανατολικά.

Εάν λοιπόν η εντολή είναι να μην μπουν τρακτέρ στο κέντρο, δημιουργείται ένα πολύ μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόβλημα: σε πόσα σημεία γύρω από τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να δημιουργηθούν αστυνομικές ζώνες ελέγχου;

3.500 αστυνομικοί και 57 διμοιρίες ΜΑΤ

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ούτως ή άλλως τεράστια.

Περίπου 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, ενώ στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετέχουν 57 διμοιρίες ΜΑΤ.

Αστυνομικές δυνάμεις μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές.

Γύρω από το Βελλίδειο θα στηθούν φραγμοί με κλούβες των ΜΑΤ, ενώ αντίστοιχα μέτρα προβλέπονται στην Εγνατία και στο Συντριβάνι.

Στο κέντρο θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού της ΕΛ.ΑΣ., ο «Αίαντας» και η «Αύρα».

Ιδιαίτερο ρόλο θα έχουν φέτος και τα drones.

Θα πετούν πάνω από την πόλη μεταδίδοντας απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο, δίνοντας στην ΕΛ.ΑΣ. τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κίνηση των συγκεντρώσεων και των πορειών ακόμη και μέσα σε μικρότερους δρόμους.

Κλείνουν οκτώ σταθμοί του Μετρό

Το μέγεθος του αποκλεισμού φαίνεται και από την απόφαση για το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από τις 15:00 του Σαββάτου αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν.

Πρακτικά, δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κέντρου αποκόπτεται από το Μετρό ακριβώς τις ώρες κατά τις οποίες θα κορυφώνονται οι συγκεντρώσεις.

Οι έξι συγκεντρώσεις του Σαββάτου

Το πρόγραμμα που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής δείχνει πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση:

17:00 – Λευκός Πύργος: Αγρότες.

17:30 – Πλατεία ΧΑΝΘ: ΠΑΜΕ.

17:30 – Πλατεία ΧΑΝΘ: Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

17:30 – Πλατεία ΧΑΝΘ: Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.

18:00 – Άγαλμα Βενιζέλου: ΓΣΕΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

18:00 – Καμάρα: Φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Όλα αυτά θα συμβαίνουν μέσα σε λίγες ώρες και σε σχετικά μικρή ακτίνα γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελλίδειο.

Μια τεράστια περίμετρος αποκλεισμού

Εάν βάλει κανείς όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί, η εικόνα είναι εντυπωσιακή.

3.500 αστυνομικοί. 57 διμοιρίες ΜΑΤ. Κλούβες. Drones. «Αίαντας» και «Αύρα». Οκτώ κλειστοί σταθμοί του Μετρό. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις. Έξι διαφορετικές συγκεντρώσεις. Και τρακτέρ που φιλοδοξούν να φτάσουν μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Και γι’ αυτό το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο καλά θα φυλάσσεται το Βελλίδειο.

Είναι πόσο μεγάλη θα είναι τελικά η περίμετρος αποκλεισμού ολόκληρης της Θεσσαλονίκης.

Εάν μάλιστα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα στις εισόδους της πόλης για να ελεγχθεί η κίνηση των τρακτέρ, ο κλοιός μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα από την παραδοσιακή ζώνη ασφαλείας της ΔΕΘ.

Και τότε, για πολλές ώρες το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, η Θεσσαλονίκη κινδυνεύει να μετατραπεί ουσιαστικά σε νεκρή πόλη.

Με ένα Βελλίδειο υπό πολιορκία και μια ολόκληρη πόλη να περιμένει να δει όχι μόνο πόσοι θα κατέβουν στους δρόμους, αλλά και πόσο κοντά στη ΔΕΘ θα καταφέρουν τελικά να φτάσουν τα τρακτέρ.