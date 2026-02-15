Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων είναι από χθες Σαββάτου έως και την Τρίτη 17/2, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα οπότε και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η σύλληψη και κράτησή του έγινε μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να μετατρέψει την κατηγορία από πλημμέλημα σε κακούργημα, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις δεκάδες καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν για την φονική έκρηξη.

«Ασκήθηκε πλέον η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος λόγω της έκρηξης από την οποία προήλθαν θάνατοι, είναι ένα έγκλημα το οποίο τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη», δήλωσε ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Από την πλευρά του ιδιοκτήτη δεν έχει γίνει γνωστό εάν την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ή θα καταθέσει υπόμνημα για να αποφύγει τον καταιγισμό ερωτήσεων για τα κενά και τις παραλείψεις που όπως προκύπτουν από τις 50 και πλέον καταθέσεις μαρτύρων γνώριζε από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο φάκελος που έχει στα χέρια του ο ανακριτής, περιλαμβάνει και βιντεοληπτικό υλικό από τις ανασκαφές των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και φωτογραφίες από το σημείο.

Από τα οκτώ σημεία όπου έχουν σκάψει φαίνεται ότι υπάρχει προπάνιο, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν πολύμηνη η διαρροή, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους.

Ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων του ιδιοκτήτη και με βάση αυτόν προετοιμάζουν την απολογία τους για το πρωί της Τρίτης.

Από τον Ιούνιο γνώριζε η ιδιοκτησία της Βιολάντα για την οσμή προπανίου

Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη από τον Ιούνιο, γεγονός που φανερώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ιδιοκτησία του εργοστασίου φέρεται να αγνόησε τα σημάδια του κινδύνου.

«Ο εργοστασιάρχης προφανώς γνώριζε προ 8μηνου ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη δεδομένου ο διορισμένος από την εισαγγελία πραγματογνώμονας κ. Δανικας κατέθεσε έγγραφο οικονομική προσφορά για να εγκατασταθεί ο καινούργιος σωλήνας, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία, ποια ήταν τα προβλήματα και φαίνεται να μην τα βρήκαν στα οικονομικά», είπε ακόμα ο κ. Πατούνας.

«Δεν έγινε κάποια εργασία μετά την ενημέρωση των υπευθύνων των βαρδιών για την οσμή διότι δεν σταμάτησε η οσμή», είπε στο ΕΡΤnews μία έργαζόμενη.

«Δεν έγινε ποτέ κάποια εργασία στο χώρο πριν από το συμβάν. Η μυρωδιά δεν σταμάτησε», είπε μία άλλη εργαζόμενη.

Μία άλλη εργαζόμενη του εργοστασίου δήλωσε πως δεν ήξερε καν την ύπαρξη υπογείου στο εργοστάσιο. «Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε υπόγειο, δεν το ήξερα. Είναι τραγικό γιατί μπορεί να ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση, μπορεί να ήταν και άλλες γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν τα βρήκαν στα λεφτά…

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές που δεν υπάρχουν σε πολλά τοπογραφικά διαγράμματα, φαίνεται να ελέγχθηκαν τελευταία φορά το 2024 και πήραν πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Οι σωληνώσεις έπρεπε να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια, κάτι που μέχρι τώρα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστή δεν έχει συμβεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι φέρονται να πιστοποιούν ότι δεν έγιναν εργασίες στο χώρο του εργοστασίου παρά τις αναφορές για οσμή που φέρεται να έφτασαν σε γνώση των αρμόδιων και συγκεκριμένα στη διοίκηση του εργοστασίου που φέρεται να πήρε προσφορές από τεχνικούς συμβούλους και τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, λόγο του κόστους της κατασκευής που εκτιμάται στα 35.000 ευρώ σύν το επιπλέον κόστος από το κλείσιμο του εργοστασίου για μία εβδομάδα.

Η βρύση που προκάλεσε την έκρηξη

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος φαίνεται να είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα, φθάρηκε από λιπάσματα αγρών, με αποτέλσμα να μετατραπεί σε «βόμβα» με ισχύ ανάλογη των 185 κιλών TNT, η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μία εργάτρια άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπόγειες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου.

