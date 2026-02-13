Σε φυλάκιση 28 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας 42χρονος στον Βόλο, έπειτα από άγρια επίθεση κατά της 46χρονης συντρόφου του, επειδή τον ξύπνησε για να του ζητήσει χρήματα προκειμένου να αγοράσει καφέ, σύμφωνα με το gegonota.news.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2), όταν σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας στην αστυνομία, ο 42χρονος εξοργίστηκε που η σύντροφός του τον ξύπνησε και την χτύπησε σε όλο της το σώμα, προκαλώντας τραυματισμούς σε κεφάλι, δόντια, λεκάνη, θώρακα και πόδια, όπως επιβεβαίωσαν οι ιατρικές γνωματεύσεις.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφία αρχείου: istock

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι την χτύπησε, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του τον πλησίασε επιθετικά ζητώντας χρήματα για ναρκωτικά και ότι εκείνος προσπάθησε απλώς να την αποφύγει.

Ο δίδυμος αδερφός του κατέθεσε ότι η 46χρονη ενοχλεί συχνά τον αδερφό του, ζητώντας χρήματα για ναρκωτικά, και στη συνέχεια εξαφανίζεται.

Παρά τις ισχυρισμούς του, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και τον καταδίκασε σε φυλάκιση χωρίς αναστολή.

(Με πληροφορίες από gegonota.news)