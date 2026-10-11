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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών φέρεται να σταμάτησε ταξί, να ανάγκασε τους επιβάτες να κατέβουν από το όχημα και στη συνέχεια να τους επιτέθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του THENEWSPAPER, οι νεαροί περικύκλωσαν το ταξί και επιτέθηκαν στους επιβάτες, οι οποίοι κατάγονται από τη Σκόπελο, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Η ένταση της επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό Σώμα, το οποίο διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητά στοιχεία για την ταυτοποίηση των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.