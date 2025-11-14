Ο 23χρονος που συνελήφθη για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, που αποτέλεσε την αφορμή για την «αιματηρή» συμπλοκή στους δρόμους του χωριού και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Μετά και την σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, οι έρευνες των αρχών στρέφονται στον εντοπισμό του εντολέα και του ανθρώπου που κατασκεύασε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι αδύνατο ο 23χρονος να κατασκεύασε μόνος του την βόμβα.

Γενικότερα, οι αρχές είναι πολύ κοντά στην λύση του μυστηρίου, την στιγμή που η αρμόδια ανακρίτρια έχει καλέσει για εξηγήσεις και τον πατέρα του 23χρονου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Το βίντεο που «καίει» τον 23χρονο

Οι αστυνομικοί έχουν στην διάθεσή τους βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 23χρονος συλληφθείς, λίγο μετά την έκρηξη, να έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Περίπου τρία με τέσσερα λεπτά μετά την έκρηξη, ο 23χρονος διακρίνεται να ανοίγει το πορτ παγκάζ του οχήματος και να βάζει κάτι μέσα. Παρόλα αυτά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γάμο, όπου ήταν καλεσμένες και οι δύο εμπλεκόμενες οικογένειες και δεν είναι αυτός ο οποίος φαίνεται στο βίντεο.

Τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές πριν την έκρηξη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, φαίνεται πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπους που κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να διασταυρώσουν τα εμπλεκόμενα άτομα και τον λόγο της επικοινωνίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται αμείωτες οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Οι αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο καλάσνικοφ, με το ένα να έχει προκαλέσει τον θάνατο της 56χρονης.

Στο χωριό εξακολουθούν να γίνονται κατ’ οίκον έρευνες και επιχειρήσεις από ειδικές αστυνομικές ομάδες, προκειμένου να εντοπιστούν όπλα, φυσίγγια και άλλα στοιχεία εμπλοκής.