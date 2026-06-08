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Στο 8ο live του Your Face Sounds Familiar, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ξεχώρισε η Αφροδίτη Χατζημηνά με την ερμηνεία της ως Edith Piaf, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η εμφάνισή της ενθουσίασε τόσο τους κριτές όσο και το κοινό, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Biased Beast με 22 βαθμούς, ενώ η Idra Kayne ακολούθησε με 20.

Δεν ήταν η πρώτη επιτυχία της στο show, καθώς η Αφροδίτη Χατζημηνά είχε κερδίσει ξανά στις 3 Μαΐου, όταν ενσάρκωσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδώντας το κομμάτι 11 παρά. Τότε, οι κριτές είχαν σχολιάσει ιδιαίτερα θετικά την ομοιότητά της με την καλλιτέχνιδα, με τον Γιώργο Θεοφάνους να τονίζει πόσο πιστή ήταν η μεταμόρφωση.

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Μετά τη νέα της νίκη, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει την επιτυχία της, εκφράζοντας την έκπληξη και τη συγκίνησή της, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία της εμφάνισης.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αφροδίτης

Η Αφροδίτης ανέβηκε στη σκηνή του YFSF, τραγουδώντας ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της αξέχαστης Edith Piaf, το «Padam Padam», μεταφέροντας μας σε μία άλλη εποχή που πολύ νοσταλγούμε.

Μπορεί η Γαλλία να είχε το δικό της μικρό σπουργίτι, την Édith Piaf, στην Ελλάδα

όμως έχουμε το δικό μας! Αυτή ήταν η Αφροδίτη Χατζημηνά στο «Padam

Padam».#yfsfGR #ant1tv @ANT1TV pic.twitter.com/ZQ3pE1Q2GG — YFSF ANT1 (@yfsf_ant1tv) June 7, 2026

Παράλληλα, το Your Face Sounds Familiar κατέγραψε υψηλές τηλεθεάσεις στην prime time ζώνη, σημειώνοντας πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.