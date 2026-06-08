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Η πολιτική αναδιάταξη στην Κεντροαριστερά επιταχύνεται και ο Ανδρέας Δρυμιώτης περιγράφει με ωμότητα ένα σκηνικό στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μείνει χωρίς πολιτικό έδαφος, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο μιας νέας εσωστρέφειας, εάν οι κάλπες το βρουν τρίτο ή ακόμη και τέταρτο κόμμα.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν μάσησε τα λόγια του. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου να κινηθεί το κόμμα «δίπλα στον Τσίπρα», έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό ή πρόκειται για κίνηση στο κενό;

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Κατά τον πολιτικό αναλυτή, εάν ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει διασφαλίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δεχθεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του στο νέο του πολιτικό σχήμα, τότε η απόφαση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική γκάφα πρώτου μεγέθους. «Αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην ΕΛΑΣ, τι θα γίνει;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ακόμη και «αυτοκτονική» για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πραγματικότητα, ο Δρυμιώτης περιγράφει στο Acrion24 έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει πλέον την πολυτέλεια των αυτόνομων κινήσεων. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και κυριάρχησε στην Κεντροαριστερά βρίσκεται πλέον μπροστά στο ενδεχόμενο να λειτουργήσει όχι ως κεντρικός παίκτης, αλλά ως δορυφόρος του νέου κόμματος Τσίπρα. Και αυτό είναι το πολιτικό βάρος της παρατήρησης Δρυμιώτη: άλλο πράγμα η συστράτευση και άλλο η αυτοκατάργηση χωρίς εγγυήσεις.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι όταν το 2019 είχε προβλέψει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατρακυλήσει στο 6%, πολλοί τον θεωρούσαν υπερβολικό. Σήμερα, η νέα πραγματικότητα μοιάζει ακόμη πιο σκληρή για την Κουμουνδούρου. Ο Δρυμιώτης μίλησε για τις «μεταλλάξεις της Αριστεράς», χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα του «σκαντζόχοιρου»: στην αρχή τα στελέχη κουλουριάζονται, αλλά στη συνέχεια βγάζουν τα αγκάθια και συγκρούονται.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δρυμιώτης θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δύσκολα μπορεί να κρατήσει τη δεύτερη θέση στο νέο πολιτικό περιβάλλον. Όπως είπε, «μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο», εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι εκείνος που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η αιχμή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν εξίσου καθαρή. Κατά τον Δρυμιώτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μετακινήσει το κόμμα πολύ αριστερά, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να πείσει προσωπικά το εκλογικό σώμα. Επισήμανε μάλιστα ότι όταν στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο αρχηγός παίρνει λιγότερο από το μισό ποσοστό του κόμματός του, αυτό δείχνει πρόβλημα ηγετικής απήχησης.

Εκεί έρχεται και η πιο βαριά προειδοποίησή του: εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί τρίτο ή τέταρτο κόμμα στις εκλογές, τότε «θα γίνει σκοτωμός». Με άλλα λόγια, ο Δρυμιώτης βλέπει μπροστά όχι μόνο δημοσκοπική πίεση, αλλά και πιθανή έκρηξη εσωκομματικών αμφισβητήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη.

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Η χθεσινή δημοσκόπηση της Marc έρχεται να δώσει αριθμούς σε αυτή την πολιτική αίσθηση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη με 26,7%, έστω κι αν υποχώρησε δυό μονάδες, ενώ η νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη με 14%. Τρίτη καταγράφεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τέταρτο με 9,1%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που στη μέτρηση της Marc καταγράφεται στο 1,5%. Πρόκειται για αριθμό που, εάν παγιωθεί, δεν δείχνει απλώς πολιτική υποχώρηση, αλλά υπαρξιακή κρίση. Το κόμμα που κάποτε εξέφρασε την κεντρική αντιπολιτευτική δυναμική της χώρας εμφανίζεται πλέον κάτω από το όριο κοινοβουλευτικής επιβίωσης.

Ο Δρυμιώτης σχολίασε και τον Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι ένα ενδεχόμενο νέο εγχείρημά του θα κινηθεί στο 3%-4% στον πρώτο γύρο, αλλά σε επαναληπτικές εκλογές μπορεί να πέσει κάτω από το 3%, άρα τελικά να ευνοήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Το συμπέρασμα είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν βρίσκεται απλώς σε φάση μετακίνησης ποσοστών. Βρίσκεται σε φάση ανασχηματισμού ρόλων. Ο Τσίπρας εμφανίζεται να επιστρέφει ως αυτόνομος πόλος, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά τρόπο πολιτικής επιβίωσης, το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη δεύτερη θέση να απομακρύνεται και η Καρυστιανού διεκδικεί χώρο που μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν αδιανόητος για ένα νέο κόμμα.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, η παρατήρηση Δρυμιώτη λειτουργεί σαν πολιτικό καμπανάκι: όποιος κινηθεί χωρίς σχέδιο και χωρίς συνεννόηση, μπορεί να βρεθεί όχι απλώς πίσω από τις εξελίξεις, αλλά εκτός αυτών.

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