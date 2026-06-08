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Ο Biased Beast εντυπωσίασε στη νέα του εμφάνιση στο YFSF, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1, ερμηνεύοντας τον Φρέντι Μέρκιουρι με τρόπο που κέρδισε κοινό και κριτική επιτροπή. Η σκηνική του παρουσία θεωρήθηκε από πολλούς ως η πιο δυνατή μέχρι στιγμής, ενώ κατάφερε να συγκινήσει ιδιαίτερα τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος φάνηκε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.

Μετά το τέλος του show του και τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια που δέχθηκε από τον παρουσιαστή, Σάκη Ρουβά, ο Γιώργος Θεοφάνους σηκώθηκε από τη θέση του για να συγχαρεί προσωπικά τον νεαρό καλλιτέχνη, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξη και την περηφάνια του για την πορεία του στο σόου.

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«Να σα πω κάτι. Στο πρώτο επεισόδιο με ρωτούσαν διάφοροι, “ποιος είναι αυτός που φέρατε στην εκπομπή; Δεν τον ξέρει κανένας”. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι και οι εννέα, το λέω χωρίς να θίξω κανέναν, έχετε κάνει καριέρα σε διάφορα πράγματα. Τον Biased Beast δεν τον ξέρει κανένας”.

“Είμαι τόσο περήφανος για σένα, αλήθεια στο λέω. Τόσο περήφανος για σένα. Η πατρίδα μας τα κατάφερε, φιλιά στην Κύπρο”, είπε ο γνωστός συνθέτης.

Η εμφάνιση του Biased Beast

Ανέβηκε στη σκηνή ως Freddie Mercury για να μας ρωτήσει «Who wants to live forever». Biased Beast, θέλει και ερώτημα;#yfsfGR #ant1tv @ANT1TV pic.twitter.com/OH1iMZcov6 — YFSF ANT1 (@yfsf_ant1tv) June 7, 2026