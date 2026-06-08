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Την απόλυτη αδιαφορία για τους κανόνες έδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος πάρκαρε το αυτοκίνητό του ακριβώς μπροστά από την πινακίδα που ζητούσε στα οχήματα να μην σταθμεύουν στο σημείο.

Όπως φαίνεται όμως, η εν λόγω λογική δεν περιορίζεται μόνο στα κλειστά αστικά στενάκια, άλλα εντοπίζεται και πιο «ανοικτά» σημεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα περιστατικό που αναδείχθηκε στη γνωστή ομάδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω», η οποία συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και σχολίων από τους χρήστες.

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Όπως μπορείτε να δείτε, στην σχετική φωτογραφία φαίνεται ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο επάνω στο γκαζόν του χώρου.

Το στοιχείο δε που έκανε την εικόνα να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο ήταν το ότι ο οδηγός δεν περιορίστηκε απλώς στο να παρκάρει πάνω στο γκαζόν, αλλά αποφάσισε να αφήσει το όχημά του ακριβώς μπροστά από την πινακίδα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο και η οποία έγραφε ξεκάθαρα: «Παρακαλούμε μην παρκάρετε πάνω στο γκαζόν».

Η εικόνα προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό και να κάνουν λόγο για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδιαφορίας απέναντι στους κανόνες που έχουν δει το τελευταίο διάστημα.

Δεν έλειψαν φυσικά και τα χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς να παρατηρούν πως θα έπρεπε να θεωρούμαστε τυχεροί που ο οδηγός δεν αποφάσισε να παρκάρει επάνω…στο ίδιο το δέντρο που υπάρχει στον χώρο.