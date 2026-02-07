Εξηγήσεις άμεσα ζητά το υπουργείο Παιδείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά τα σοβαρά επεισόδια έγιναν τα ξημερώματα έξω από το πανεπιστήμιο, δίνοντας μαλιστα και διορία 48 ωρών.

Νωρίτερα το ΑΠΘ αρνήθηκε κατηγορηματικά πως δόθηκε άδεια για την διεξαγωγή πάρτι σε χώρους τους, «καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» ενώ μίλησε για «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus» τα οποία «με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

Η πρόσκληση στο πάρτι κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν τα σοβαρά επεισόδια – Πηγή: rthess.gr

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 2πμ σήμερα (7/2) τα ξημερώματα, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, πετώντας βόμβες μολότοφ.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 300, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι ρίψεις των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών προήλθαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Αφέθηκαν ελεύθερα στο σύνολο τους, τα 313 άτομα που προσήχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το ΑΠΘ. Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ)».

«Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα. Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», σύμφωνα με την ενημέρωση.

