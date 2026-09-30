Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα αρωματικά κεριά συμβάλλουν στη δημιουργία θαλπωρής στο σπίτι, αρκεί η επιλογή τους να γίνεται με βάση το μέγεθος του χώρου και την κατάλληλη αρωματική ένταση.

Η σωστή συντήρηση του φυτιλιού και η ομοιόμορφη καύση του κεριού από την πρώτη χρήση διασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση και την αποφυγή σχηματισμού κοιλοτήτων.

Η ασφαλής χρήση των κεριών απαιτεί την τοποθέτησή τους σε σταθερές επιφάνειες μακριά από εύφλεκτα υλικά και ρεύματα αέρα, αποφεύγοντας παράλληλα την ταυτόχρονη καύση πολλών έντονων αρωμάτων.

Ο τακτικός αερισμός του χώρου κρίνεται απαραίτητος για τον περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων που απελευθερώνονται κατά την καύση, ειδικά σε μικρά δωμάτια.

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Το φθινόπωρο είναι η εποχή που το σπίτι θέλει θαλπωρή. Ο πιο χαμηλός φωτισμός, οι ζεστές υφές και ένα διακριτικό άρωμα μπορούν να αλλάξουν την αίσθηση ενός δωματίου χωρίς καμία μεγάλη παρέμβαση. Τα αρωματικά κεριά συνδυάζουν δύο από αυτά τα στοιχεία -το απαλό φως και το άρωμα– αρκεί να γίνεται σωστή χρήση.

1. Διαλέγουμε άρωμα ανάλογα με το δωμάτιο

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Ένα άρωμα που λειτουργεί υπέροχα στο καθιστικό μπορεί να είναι υπερβολικό για το υπνοδωμάτιο. Ξυλώδεις νότες, σανδαλόξυλο, κεχριμπάρι, σύκο και απαλά μπαχαρικά ταιριάζουν στους χώρους όπου περνάμε τα απογεύματα και τα βράδια. Για το υπνοδωμάτιο μπορούμε να προτιμήσουμε πιο ήπιες μυρωδιές, όπως λεβάντα, χαμομήλι ή νότες τσαγιού. Στην κουζίνα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς τα έντονα γλυκά αρώματα μπορούν εύκολα να ανταγωνιστούν τις μυρωδιές του φαγητού.

2. Λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος του χώρου

Το μεγαλύτερο ή εντονότερο σε άρωμα κερί δεν είναι πάντα καλύτερο. Σε ένα μικρό δωμάτιο ένα δυνατό άρωμα μπορεί γρήγορα να γίνει κουραστικό, ενώ σε ένα μεγάλο καθιστικό ένα μικρό κερί ίσως χάνεται. Στόχος είναι το άρωμα να γίνεται αντιληπτό χωρίς να κυριαρχεί στον χώρο.

3. Η πρώτη φορά που ανάβουμε το κερί έχει σημασία

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι το κερί να καίγεται μόνο στο κέντρο, δημιουργώντας με τον καιρό μια βαθιά κοιλότητα. Για να το αποφύγουμε, την πρώτη φορά το αφήνουμε αναμμένο αρκετά ώστε να λιώσει ομοιόμορφα το επάνω στρώμα του κεριού, σχεδόν μέχρι τις άκρες του δοχείου. Έτσι, στις επόμενες χρήσεις είναι πιθανότερο να καίγεται ομοιόμορφα και να αξιοποιείται μεγαλύτερο μέρος του.

4. Κόβουμε το φυτίλι πριν από κάθε χρήση

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Ένα πολύ μακρύ φυτίλι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη φλόγα, καπνό και μαύρα σημάδια στο δοχείο. Οι ειδικοί της National Candle Association συνιστούν να το κόβουμε περίπου στα 6 χιλιοστά πριν από κάθε άναμμα. Απομακρύνουμε επίσης κομμάτια φυτιλιού ή άλλα υπολείμματα από το λιωμένο κερί.

5. Δεν αναμειγνύουμε πολλά δυνατά αρώματα

Δύο ή περισσότερα αρωματικά κεριά μπορούν να λειτουργήσουν όμορφα μαζί, αρκεί οι μυρωδιές τους να έχουν κάποια συγγένεια. Βανίλια και σανδαλόξυλο, για παράδειγμα, ή σύκο και ξυλώδεις νότες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο σύνθετο αποτέλεσμα. Αντίθετα, πολλά έντονα αρώματα ταυτόχρονα μπορεί να κάνουν την ατμόσφαιρα βαριά. Μερικές φορές, ένα μόνο κερί είναι αρκετό.

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6. Η θέση του κεριού

Αποφεύγουμε σημεία με έντονα ρεύματα αέρα, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας αλλά και επειδή η φλόγα καίει πιο ακανόνιστα. Δεν τοποθετούμε το κερί κοντά σε κουρτίνες, βιβλία ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα και δεν το αφήνουμε ποτέ αναμμένο χωρίς επίβλεψη. Μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από σημεία όπου κινούμαστε συχνά, είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

7. Αερίζουμε το δωμάτιο

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Η όμορφη μυρωδιά δεν προϋποθέτει ένα ερμητικά κλειστό δωμάτιο. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η καύση αρωματικών κεριών μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων στον εσωτερικό αέρα, ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό.

Μελέτη του 2026 σε 112 κατοικίες στο Λονδίνο κατέγραψε αυξημένη έκθεση σε σωματίδια κατά τη χρήση κεριών, ενώ έρευνα του 2025 έδειξε επίσης ότι σωματίδια από την καύση μπορούν να διασκορπιστούν αρκετά μέτρα από το κερί.

Συνεπώς, δεν χρειάζεται να στερηθούμε την ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα αρωματικά κεριά. Αρκούν η συνετή χρήση και η ανανέωση του αέρα -ιδιαίτερα όταν το κερί καίει για αρκετή ώρα ή το δωμάτιο είναι μικρό.

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Άλλωστε, το μυστικό ενός σπιτιού που μυρίζει όμορφα είναι να μην αντιλαμβανόμαστε έντονα το άρωμα μόλις περάσουμε την πόρτα. Είναι να το ανακαλύπτουμε διακριτικά όσο είμαστε μέσα.

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Με πληροφορίες από National Candle Association, Environment International, Scientific Reports