Κορυφαία επιλογή για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο αναδείχθηκε η Αθήνα από την εταιρεία φιλοξενίας Accor.

Μπορεί εμείς, οι κάτοικοι της Αθήνας, να την βρίσκουμε χαοτική, γεμάτη κίνηση και φασαρία, φαίνεται όμως πως τα δεδομένα άλλα λένε.

Η εταιρεία φιλοξενίας Accor συνέλεξε δεδομένα για πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανέλυσε παράγοντες όπως το ποσοστό του κέντρου που είναι φιλικό προς τους πεζούς, την ποικιλία και οικονομικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και την εγγύτητα των αξιοθέατων.

Η Αθήνα, λοιπόν, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία – 99,75 στα 100 – για την ευκολία εξερεύνησής της χωρίς αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω της πόλεις όπως το Μόναχο, η Βιέννη και η Λισαβόνα.

Γιατί η Αθήνα είναι η καλύτερη επιλογή

Σύμφωνα με την Accor, η Αθήνα ξεχωρίζει χάρη στον πεζόδρομο που περιβάλλει την Ακρόπολη, αλλά και για τη δυνατότητα να περπατήσει κανείς εύκολα ανάμεσα στις γειτονιές της, όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και του Ψυρρή.

Το μετρό λειτουργεί ως μπόνους, όχι σαν δεκανίκι – και σε μεταφέρει απευθείας από το αεροδρόμιο, ενώ οι σταθμοί εμφανίζονταν την κατάλληλη στιγμή για έναν καφέ. Παράλληλα, το εισιτήριο για τις μετακινήσεις για ένα 24 είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη (μόλις 4,1 ευρώ σε σχέση με τα 9,7 ευρώ που κοστίζει στο Μόναχο). Κι αν θέλεις να πας στη θάλασσα; Μπες σε ένα τραμ και θα φτάσεις σύντομα.

Αμέσως μετά, στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μόναχο, με βαθμολογία 97,7 κερδίζοντας χάρη στην εύκολη μετακίνηση προς το ιστορικό κέντρο με τρένο από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν επίσης πολλά τραμ που εξυπηρετούν τους τουρίστες που θέλουν να μετακινηθούν ανάμεσα στα αξιοθέατα, ενώ το μετρό βρίσκεται σε βολικά σημεία για εύκολη πρόσβαση.

Η Λισαβόνα κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 91,28, συγκεντρώνοντας 1005 στην ποικιλία μεταφορών. Η πορτογαλική πρωτεύουσα διαθέτει ευρύ φάσμα δημόσιων μεταφορών – από μετρό έως πλοιάρια που μεταφέρουν τους επισκέπτες κατά μήκος του ποταμού Τάγου.

Οι πόλεις που μπορείς να κάνεις διακοπές χωρίς αυτοκίνητο

Αθήνα Μόναχο Λισαβόνα Σόφια Αμβούργο Βιέννη Πόρτο Μαδρίτη Ζυρίχη

10.Λυών