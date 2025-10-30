Μια νέα μελέτη αποδεικνύει ότι οι μεγαλύτεροι περίπατοι μπορεί να προσφέρουν περισσότερα οφέλη για την υγεία από το να κάνουμε τον ίδιο αριθμό βημάτων μέσα στην ημέρα, διαμοιρασμένο σε πολλούς μικρούς περιπάτους.

Εκατοντάδες έρευνες έχουν δείξει ότι ένας υψηλότερος αριθμός βημάτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, διαβήτη τύπου 2 και άλλων προβλημάτων υγείας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο είναι προτιμότερο να συγκεντρώνουμε αυτά τα βήματα παραμένει λιγότερο σαφής.

Η νέα ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, είναι από τις πρώτες που εξετάζουν αν η κατανομή των βημάτων άπαξ μέσα στην ίδια ημέρα ή ο διαμοιρασμός τους σε περιπάτους μικρότερης διάρκειας συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία.

Στην ανάλυση συμμετείχαν άτομα που έκαναν λιγότερα από 8.000 βήματα την ημέρα, με τους περισσότερους να μην ξεπερνούν τα 5.000. Όσοι περπατούσαν τακτικά για πάνω από 15 λεπτά τη φορά είχαν 80% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και σχεδόν 70% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα ετών, σε σύγκριση με όσους συγκέντρωναν τα περισσότερα βήματά τους σε περιπάτους διάρκειας πέντε λεπτών ή λιγότερο.

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα αυτά δείχνουν μόνο μια συσχέτιση, διότι δεν αποδεικνύουν ότι οι μεγαλύτεροι περίπατοι είναι οπωσδήποτε περισσότερο ποιοτικοί από τη σταδιακή συσσώρευση βημάτων μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, ορισμένες ενδείξεις δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται «περισσότερο χρόνο ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της άσκησης, όπως τη βελτίωση της ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού», εξηγεί ο δρ. Ρόμπερτ Γκέρστεν, επικεφαλής της καρδιαγγειακής ιατρικής στο Beth Israel Deaconess Medical Center, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Δεν λέμε ότι οι σύντομοι περίπατοι δεν έχουν αποτέλεσμα», εξηγούν οι ειδικοί. «Απλώς φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο να συγκεντρώνουμε τα βήματά μας σε μεγαλύτερες περιόδους», προσθέτουν.

«Αφού λάβαμε υπόψη τη συνολική υγεία και τια διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στον τρόπο ζωής του καθενός, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα που έκαναν τα περισσότερα βήματά τους σε μικρούς περιπάτους είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, σε σύγκριση με εκείνους που περπατούσαν συνεχόμενα. Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής, δηλαδή σε όσους έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα», επισημαίνεται στην μελέτη.

Παράλληλα, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την αυτοαξιολόγηση της υγείας των συμμετεχόντων, ωστόσο είναι πιθανό «όσοι έκαναν περισσότερους συνεχόμενους περιπάτους να ήταν εξαρχής σε καλύτερη φυσική κατάσταση», επισημαίνει ο δρ. Ρίσι Κ. Ουαντέρα, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας και διοίκησης στο Harvard T.H. Chan School of Public Health, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρέπει να προσπαθούμε να περπατάμε λίγο περισσότερο κάθε φορά, όταν και όσο μπορούμε. Όσο περισσότερο αυξάνουμε σταδιακά τον χρόνο που περπατάμε, τόσο θα απολαμβάνουμε τα οφέλη για την υγεία μας μακροπρόθεσμα.

Με πληροφορίες από The New York Times