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Οι εταιρείες Burberry και Aquascutum διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενδύματος, αξιοποιώντας καινοτόμα υφάσματα και σχέδια που προστάτευαν από τις καιρικές συνθήκες.

Ο κινηματογράφος συνέβαλε καθοριστικά στη δημοφιλία της καπαρντίνας, συνδέοντάς την με το μυστήριο και την κομψότητα μέσα από εμβληματικές εμφανίσεις διάσημων ηθοποιών.

Σήμερα, το ένδυμα παραμένει επίκαιρο καθώς προσαρμόζεται στις σύγχρονες τάσεις, με τους σχεδιαστές να πειραματίζονται με νέα μήκη, υλικά και διαφορετικές σιλουέτες.

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Ήρθε επιτέλους η στιγμή να μιλήσουμε ξανά για ένα από τα πιο αγαπημένα fashion items της χρονιάς: την καμπαρντίνα. Είτε μας αρέσει να τη φοράμε είτε όχι, δύσκολα μπορούμε να αρνηθούμε ότι αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πανωφόρια του φθινοπώρου, ενώ πολλοί από εμάς έχουμε ήδη τουλάχιστον μία στην ντουλάπα μας.

Για κάποιους, η καμπαρντίνα θυμίζει ντετέκτιβ φιλμ νουάρ της δεκαετίας του 1950 που περιπλανιέται στους βροχερούς δρόμους του Εδιμβούργου, παρακολουθώντας έναν ύποπτο. Ενώ για άλλους, φέρνει στον νου τις μαμάδες μας, που την έβγαζαν από την ντουλάπα με τα πρωτοβρόχια. Όπως και να την έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, καθώς συνδυάζει πρακτικότητα και στυλ, προστατεύοντάς μας από τον αέρα και την ελαφριά βροχή.

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Από τις κλασικές μπεζ, καφέ και μαύρες εκδοχές μέχρι τις πιο σύγχρονες παραλλαγές της, η καμπαρντίνα επανέρχεται δυναμικά στις τάσεις και ταιριάζει απόλυτα με τη μινιμαλιστική αισθητική των «clean girls» που κατακλύζουν στα social media. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να μας θυμίζει ντετέκτιβ παλιάς ταινίας ούτε να μοιάζει με ένα παλιομοδίτικο κομμάτι άλλης δεκαετίας. Με έναν απλό συνδυασμό, μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο καθημερινό outfit: μπλε τζιν, λευκό T-shirt, μπαλαρίνες και ένα καπέλο εμπνευσμένο από το αμερικανικό soccer αρκούν για μια σύγχρονη φθινοπωρινή εμφάνιση.

Πριν, όμως, επαναφέρουμε την καμπαρντίνα στις καθημερινές μας εμφανίσεις, αξίζει να αναρωτηθούμε: Ποια είναι η ιστορία της και πώς ένα πανωφόρι με τόσο πρακτική αφετηρία απέκτησε τη θέση ενός διαχρονικού συμβόλου της μόδας;

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Καμπαρντίνα: Από τη βροχή στα χαρακώματα του πολέμου

Η ιστορία της καμπαρντίνας δεν ξεκινά στις πασαρέλες, αλλά από την ανάγκη για ένα ανθεκτικό πανωφόρι που θα προστάτευε από τις καιρικές συνθήκες. Οι ρίζες της συνδέονται με τα αδιάβροχα ενδύματα του 19ου αιώνα, ενώ δύο βρετανικές εταιρείες, η Burberry και η Aquascutum, διεκδικούν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της. Όπως εξηγεί η British Vogue στην ιστορική αναδρομή της για την καπαρντίνα, το σχέδιο διαμορφώθηκε σταδιακά, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στα αδιάβροχα υφάσματα και στις ανάγκες της εποχής.

A photograph of factory workers.The seamstresses at Burberry’s of Basingstoke pose at their machines right at the end of the war (1918). Burberry was responsible for producing many thousands of waterproof coats for military officers which became immortalised as the ‘Trench’ coat / Wikimedia Commons

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε το 1879, όταν ο Thomas Burberry ανέπτυξε την καμπαρντίνα, ένα πυκνά υφασμένο ύφασμα που επέτρεπε στο σώμα να αναπνέει, ενώ παράλληλα προστάτευε από τη βροχή. Όπως αναφέρεται στο ιστορικό αρχείο της Burberry ,το υλικό αυτό κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1888 και συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη των πρακτικών πανωφοριών. Το 1912, η Burberry κατοχύρωσε το σχέδιο Tielocken, έναν από τους προδρόμους της καμπαρντίνας που γνωρίζουμε σήμερα.

Η καμπαρντίνα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των στρατιωτικών. Σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian οι επωμίδες, η ζώνη και οι μεταλλικοί κρίκοι δεν ήταν απλώς διακοσμητικά στοιχεία: συνδέονταν με τη στρατιωτική λειτουργικότητα και τον εξοπλισμό. Η ονομασία trench coat παραπέμπει στα χαρακώματα, αν και η πραγματική ιστορία του ενδύματος είναι πιο σύνθετη από τον δημοφιλή μύθο ότι δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους στρατιώτες που πολεμούσαν εκεί.

Από το πεδίο της μάχης στη μεγάλη οθόνη

Μετά τους πολέμους, η καμπαρντίνα άρχισε να απομακρύνεται από την αυστηρά στρατιωτική της ταυτότητα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο κινηματογράφος, ο οποίος τη μετέτρεψε σε σύμβολο μυστηρίου, περιπέτειας και ανεπιτήδευτης κομψότητας.

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Στις ασπρόμαυρες ταινίες, το μακρύ πανωφόρι συνδέθηκε με σκληροτράχηλους ντετέκτιβ, κατασκόπους, δημοσιογράφους και μυστηριώδεις χαρακτήρες που κινούνταν στους βροχερούς δρόμους των πόλεων. Το Smithsonian σημειώνει ότι ο Humphrey Bogart, για παράδειγμα, φόρεσε καμπαρντίνα ως ιδιωτικός ντετέκτιβ Sam Spade στην ταινία The Maltese Falcon (1941), ενώ το συγκεκριμένο πανωφόρι εμφανίζεται και σε εμβληματικές σκηνές της Casablanca (1942). Η εικόνα του άνδρα με την ανασηκωμένη γιακά, το καπέλο και την καμπαρντίνα έγινε έκτοτε σχεδόν συνώνυμη με το κινηματογραφικό μυστήριο.

Η γοητεία της, όμως, δεν περιορίστηκε στους ανδρικούς ρόλους. Η Marlene Dietrich και η Audrey Hepburn συνέβαλαν στη σύνδεσή της με μια πιο εκλεπτυσμένη, θηλυκή αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το ίδιο ρούχο μπορούσε να εκπέμπει δυναμισμό και κομψότητα.

Η British Vogue καταγράφει αυτή τη μετάβαση από τη στρατιωτική χρηστικότητα στην κινηματογραφική γοητεία, με αναφορές σε εμβληματικές εμφανίσεις από την Casablanca μέχρι το Breakfast at Tiffany’s.

Burberry, Aquascutum και οι σχεδιαστές που την επαναπροσδιόρισαν

Η Burberry έχει συνδεθεί όσο λίγοι οίκοι με την καμπαρντίνα, η οποία παραμένει κεντρικό στοιχείο της σχεδιαστικής της ταυτότητας. Παράλληλα, η Aquascutum υποστηρίζει ότι η δική της ιστορία με το συγκεκριμένο πανωφόρι ξεκινά από τη δεκαετία του 1850, ενώ αναφέρει ότι η καμπαρντίνα της χρησιμοποιήθηκε από αξιωματικούς κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση στο ερώτημα ποιος «εφηύρε» την καμπαρντίνα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα: πρόκειται για ένα σχέδιο που εξελίχθηκε μέσα από διαφορετικές τεχνικές και δημιουργικές προσεγγίσεις.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, σχεδιαστές όπως ο Martin Margiela, η Rei Kawakubo και ο Jean-Paul Gaultier πειραματίστηκαν με τις αναλογίες, τις γραμμές και την κατασκευή της, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα κλασικό σχέδιο μπορεί να μεταμορφωθεί. Η καμπαρντίνα έγινε έτσι κάτι περισσότερο από ένα λειτουργικό πανωφόρι: ένας καμβάς για διαφορετικές αισθητικές, από τον μινιμαλισμό μέχρι την avant-garde μόδα.

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Η καμπαρντίνα σήμερα: Από το κλασικό μπεζ στο cropped σχέδιο

Σήμερα, η καμπαρντίνα εξακολουθεί να επιστρέφει κάθε χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της από την αρχή. Η κλασική μπεζ εκδοχή παραμένει σταθερή επιλογή, ενώ οι σύγχρονες προτάσεις παίζουν με τον όγκο, το μήκος, τα υλικά και τις λεπτομέρειες.

Για το 2026, μία από τις εμφανείς ανανεώσεις είναι η κοντή, cropped καμπαρντίνα, η οποία διαφοροποιείται από την παραδοσιακή μακριά γραμμή και συνδυάζεται εύκολα με τζιν, φούστες και πιο αθλητικά κομμάτια. Η Vogue σημειώνει ότι σχεδιαστές έχουν επανερμηνεύσει το κλασικό πανωφόρι, κόβοντας μήκος και δίνοντας έμφαση σε πιο τετραγωνισμένους ώμους και μοντέρνες σιλουέτες.

Παράλληλα, οι εμφανίσεις διασημοτήτων και οι προτάσεις του street style δείχνουν ότι η καμπαρντίνα δεν χρειάζεται να φορεθεί μόνο με αυστηρά ή κλασικά ρούχα. Μπορεί να συνδυαστεί με μπαλαρίνες και τζιν για ένα καθημερινό σύνολο, με αθλητικά στοιχεία για πιο χαλαρή διάθεση ή ακόμη και με βραδινά κομμάτια.

Ίσως τελικά αυτό να εξηγεί και τη διαχρονικότητά της: η καμπαρντίνα δεν ανήκει αποκλειστικά σε μία εποχή, σε ένα φύλο ή σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Ξεκίνησε ως πρακτικό πανωφόρι, πέρασε στη συλλογική μας φαντασία μέσα από τον κινηματογράφο και συνεχίζει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις αισθητικές κάθε γενιάς. Και όταν ο καιρός αρχίζει να αλλάζει, παραμένει μία από τις πιο εύκολες επιλογές για να ντυθούμε πρακτικά, χωρίς να θυσιάσουμε το στυλ μας.

Με πληροφορίες από British Vogue, Burberry ,Smithsonian, Aquascutum,Vogue

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