Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μοσχάρι κοκκινιστό με κοχυλάκι.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδι σε καρέ, καρότα σε φέτες, σέλερι ψιλοκομμένα και κόκκινο κρασί.

Για γλυκό, μηλόπιτα αφράτη με μαρέγκα.

Καλή όρεξη.

Μοσχάρι κοκκινιστό με κοχυλάκι

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 2 ώρες

Υλικά

1.200 γρ. μοσχάρι σπάλα, σε μερίδες

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

200 γρ. κρεμμύδι, σε μέτρια καρέ

2 καρότα, σε μέτριες φέτες

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

400 γρ. ντομάτα κονσέρβας, ψιλοκομμένη

200 ml κόκκινο κρασί, ξηρό

1 φύλλο δάφνης

300 γρ. κοχυλάκι ψιλό

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Αρχικά αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε το κρέας.

Στη συνέχεια, ζεσταίνουμε, σε μια φαρδιά κατσαρόλα, το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το μοσχάρι για 6′-7′ ή μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλερι και τα σοτάρουμε για 4′-5′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Ρίχνουμε την ντομάτα, το κρασί και τη δάφνη και μαγειρεύουμε για 2′-3′ λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε 500 ml ζεστό νερό και μαγειρεύουμε με σκεπασμένη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά για περίπου 1½ ώρα, μέχρι να μαλακώσει το μοσχάρι και να μείνει με τη σάλτσα του. Αν δούμε ότι τελειώνουν τα υγρά και το μοσχάρι δεν έχει γίνει, προσθέτουμε λίγο νερό επιπλέον.

Σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε το κοχυλάκι για 2′ λιγότερο από ό,τι λένε οι οδηγίες της συσκευασίας.

Στραγγίζουμε και, όπως είναι καυτό, το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το μοσχάρι και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε με τριμμένη παρμεζάνα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #151» σε συνταγή, Νικόλαου Κατσάνη.

Μηλόπιτα αφράτη με μαρέγκα

iStock

Μερίδες: 6-8

Προετοιμασία: 45′

Ψήσιμο: 50′

Αναμονή: 1 ώρα

Υλικά

για τα μήλα

5 μήλα

1 1⁄2 κουτ. σούπας ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

για το κέικ

5 αυγά, χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια

300 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική + λίγη επιπλέον, για το ταψί

200 γρ. μαργαρίνη (ή βούτυρο αγελαδινό), μαλακωμένη σε θερμοκρασία δωματίου + λίγη επιπλέον, για το ταψί

60 γρ. ελαφρύ ελαιόλαδο (ή σπορέλαιο)

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 καψάκια βανιλίνη (ή 1 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας)

1 κ.σ. κανέλα σε σκόνη

210 ml φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

50 γρ. καρυδόψιχα, ψιλοσπασμένη

ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

για τα μήλα

Τα ξεφλουδίζουμε, αφαιρούμε τα κουκούτσια και κόβουμε τη σάρκα τους σε μικρά κυβάκια. Τα βάζουμε σε μεγάλο μπολ, πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και την κανέλα και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε κατά μέρος.

για το κέικ

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με το μίξερ χειρός τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μια μαλακή μαρέγκα. Προσθέτουμε πασπαλιστά 50 γρ. από τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές. Αφήνουμε τη μαρέγκα κατά μέρος.

Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το σύρμα τη μαργαρίνη (ή το βούτυρο) με το λάδι και την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να φτιάξουμε ένα αφράτο μείγμα. Ρίχνουμε τους κρόκους έναν έναν, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ, προσθέτουμε το αλεύρι, τις βανιλίνες, την κανέλα, τον χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα και τα καρύδια και χτυπάμε για μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι απλώς να ενσωματωθούν τα υλικά.

Σταματάμε το μίξερ, προσθέτουμε τη μαρέγκα σε δύο δόσεις και ανακατεύουμε με μαρίζ, με κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, για να ενσωματωθεί χωρίς να χάσει τον όγκο της. Στραγγίζουμε τα μήλα από τα υγρά που θα έχουν βγάλει, τα προσθέτουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε ξανά με τη μαρίζ.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C.

Βουτυρώνουμε ένα ορθογώνιο ταψάκι με διαστάσεις περίπου 24 x 32 εκ. και το πασπαλίζουμε με ζάχαρη, ρίχνοντας και στα τοιχώματα. Αδειάζουμε το μείγμα της μηλόπιτας στο ταψάκι και ψήνουμε για περίπου 50′, μέχρι να ροδίσει.

Ελέγχουμε αν είναι έτοιμη η μηλόπιτα τρυπώντας το κέντρο της με μια οδοντογλυφίδα. Θα πρέπει να βγει στεγνή και καθαρή, διαφορετικά ψήνουμε για λίγα λεπτά ακόμη.

Την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, για τουλάχιστον 1 ώρα.

Κόβουμε σε μερίδες και πασπαλίζουμε με άχνη.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #234» σε συνταγή από σισσίτιο Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, στην περιοχή της Ξηροκρήνης.