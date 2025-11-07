Οι ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς λειτουργεί το σώμα μας. Ρυθμίζουν βασικές διεργασίες και μας κρατούν ζωντανούς και σε ισορροπία. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά: μπορούν επίσης να επηρεάσουν έντονα τη διάθεση και την ψυχική μας κατάσταση, με τρόπους που καμιά φορά μας ξεπερνούν.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα συναισθήματά μας είναι «δικά μας», ότι ελέγχουμε πότε νιώθουμε χαρούμενοι, ευερέθιστοι, λυπημένοι ή ήρεμοι. Στην πραγματικότητα, αυτός ο έλεγχος δεν είναι απόλυτος. Γνωρίζουμε ήδη ότι νευροδιαβιβαστές όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη επηρεάζουν βαθιά τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη διάθεση. Αλλά όσο προχωρά η έρευνα, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι και οι ορμόνες, οι χημικοί αγγελιοφόροι του σώματος, μπορούν να «ανακατέψουν τα χαρτιά» του εγκεφάλου μας με πολύ ισχυρό τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Και πλέον οι επιστήμονες προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση για να σχεδιάσουν νέες θεραπείες για καταστάσεις όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Τι είναι οι ορμόνες και πώς δρουν

Οι ορμόνες είναι ουσίες που εκκρίνονται από συγκεκριμένους αδένες, όργανα ή ιστούς. Απελευθερώνονται στο αίμα, ταξιδεύουν σε όλο το σώμα και «κουμπώνουν» σε ειδικούς υποδοχείς στα κύτταρα-στόχους. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί σαν ένα βιολογικό «χαιρετισμό», ένα σήμα που δίνει εντολή στο σώμα να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Για παράδειγμα, η ινσουλίνη λέει στα κύτταρα του ήπατος και των μυών να πάρουν το έξτρα σάκχαρο από το αίμα και να το αποθηκεύσουν ως γλυκογόνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πόσο συγκεκριμένη και άμεση είναι η δράση μιας ορμόνης.

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 50 ορμόνες στο ανθρώπινο σώμα. Μαζί ελέγχουν εκατοντάδες διεργασίες: την ανάπτυξη, τη σεξουαλική λειτουργία και την αναπαραγωγή, τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης, τη ρύθμιση της ενέργειας και, πολύ σημαντικό, την ψυχική ευεξία.

Όπως το λέει η Nafissa Ismail, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οττάβα στον Καναδά:

«Οι ορμόνες επηρεάζουν πραγματικά τη διάθεση και τα συναισθήματά μας. Το κάνουν αλληλεπιδρώντας με τους νευροδιαβιβαστές που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, αλλά και επηρεάζοντας βιολογικές διαδικασίες όπως ο κυτταρικός θάνατος ή η νευρογένεση — η δημιουργία νέων νευρώνων».

Με απλά λόγια: οι ορμόνες δεν αλλάζουν μόνο το πώς λειτουργεί το σώμα. Αλλάζουν και το πώς νιώθει ο εγκέφαλος.

Advertisement

Οι ορμονικές μεταβολές και οι ψυχικές διαταραχές

Η εμφάνιση ψυχικών δυσκολιών όπως άγχος, κατάθλιψη ή μετατραυματικό στρες (PTSD) φαίνεται να αυξάνεται σε περιόδους έντονων ορμονικών αλλαγών. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Στην παιδική ηλικία, τα ποσοστά κατάθλιψης είναι περίπου τα ίδια σε αγόρια και κορίτσια. Όμως στην εφηβεία η εικόνα αλλάζει: τα κορίτσια έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη σε σχέση με τα αγόρια και αυτό το χάσμα συνεχίζεται και αργότερα στη ζωή.

Ο βασικός ύποπτος εδώ είναι, προφανώς, οι ορμόνες του φύλου.

Advertisement

Ορμόνες φύλου και γυναικεία διάθεση

Στις μέρες πριν από την περίοδο, τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης πέφτουν απότομα. Πολλές γυναίκες περιγράφουν τότε ευερεθιστότητα, κόπωση, θλίψη, άγχος. Για κάποιες είναι ήπιο. Για άλλες είναι εξουθενωτικό.

Υπάρχει μάλιστα μια διαταραχή που ονομάζεται προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD). Είναι μια βαριά, ορμονικά συνδεδεμένη διαταραχή της διάθεσης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ακραίες μεταπτώσεις συναισθήματος, κατάθλιψη, έντονο άγχος και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις τις δύο εβδομάδες πριν την εμμηνόρροια.

Όπως εξηγεί η Liisa Hantsoo, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins στις ΗΠΑ: «Για πολλές γυναίκες με PMDD, αυτό είναι κάτι χρόνιο. Το ζουν κάθε μήνα. Μπορεί να επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητά τους».

Advertisement

Από την άλλη πλευρά, πριν την ωορρηξία, όταν τα οιστρογόνα βρίσκονται στα υψηλότερά τους επίπεδα, πολλές γυναίκες αναφέρουν αύξηση της ευεξίας και της θετικής διάθεσης. Επίσης, μια ουσία που παράγεται από τον μεταβολισμό της προγεστερόνης, η αλλοπρεγκνανολόνη, έχει ηρεμιστική/αγχολυτική δράση. «Αν δώσεις σε κάποιον ένεση αλλοπρεγκνανολόνης, χαλαρώνει», λέει η Hantsoo.

Οι ορμονικές μεταβολές όμως δεν αφορούν μόνο τον εμμηνορροϊκό κύκλο. Η εγκυμοσύνη, η λοχεία, η περιεμμηνόπαυση και η εμμηνόπαυση συνοδεύονται από τεράστιες ορμονικές διακυμάνσεις που μπορούν να προκαλέσουν συναισθηματική αστάθεια.

Μετά τον τοκετό, παρατηρείται μια απότομη πτώση των επιπέδων προγεστερόνης και οιστρογόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι έως και περίπου 13% των γυναικών εμφανίζουν κατάθλιψη μετά τη γέννα. Στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, οι ωοθηκικές ορμόνες ανεβοκατεβαίνουν έντονα και αυτό μπορεί να συνδεθεί με άγχος, θλίψη, ευερεθιστότητα, προβλήματα μνήμης και «ομίχλη εγκεφάλου».

Advertisement

Η Liisa Galea, καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, το θέτει έτσι:

«Δεν είναι τόσο το απόλυτο επίπεδο των ορμονών, αλλά οι απότομες μεταβάσεις από χαμηλά σε πολύ υψηλά, ή από πολύ υψηλά σε πολύ χαμηλά. Κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε αυτές τις διακυμάνσεις. Άλλοι περνούν την εμμηνόπαυση σχεδόν χωρίς συμπτώματα».

Advertisement

Και οι άνδρες;

Οι άνδρες επίσης βιώνουν ορμονικές αλλαγές με την ηλικία. Τα επίπεδα τεστοστερόνης τείνουν να μειώνονται σταδιακά όσο μεγαλώνουν. Η πτώση δεν είναι τόσο απότομη όσο στις γυναίκες, αλλά για ορισμένους άνδρες ακόμη και αυτή η μέτρια μείωση φαίνεται να σχετίζεται με εναλλαγές διάθεσης, χαμηλή ενέργεια ή ευερεθιστότητα. Αυτό το ζήτημα, όπως σημειώνει η Ismail, δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε.

Πώς ακριβώς οι ορμόνες επηρεάζουν το μυαλό

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που προτείνονται.

Επίδραση στους νευροδιαβιβαστές (σεροτονίνη, ντοπαμίνη):

Χαμηλή σεροτονίνη έχει συνδεθεί με κατάθλιψη, εξ ου και τα περισσότερα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά στοχεύουν στη ρύθμισή της. Φαίνεται ότι συγκεκριμένα οιστρογόνα μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία των υποδοχέων της σεροτονίνης και να ενισχύσουν και τα συστήματα της ντοπαμίνης. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί γιατί σε κάποιες φάσεις του κύκλου οι γυναίκες νιώθουν ανεβασμένη διάθεση. Νευροπροστασία και νευρογένεση:

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα οιστρογόνα προστατεύουν νευρικά κύτταρα από βλάβη και μάλιστα μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων νευρώνων (νευρογένεση), ειδικά στον ιππόκαμπο — μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη και τα συναισθήματα.

Είναι γνωστό ότι άτομα με κατάθλιψη ή με Αλτσχάιμερ συχνά έχουν απώλεια νευρώνων στον ιππόκαμπο. Ταυτόχρονα, τόσο κάποια αντικαταθλιπτικά όσο και ορισμένες ψυχεδελικές ουσίες όπως η ψιλοκυβίνη φαίνεται να προάγουν – ξανά – νευρογένεση εκεί.

Η Ismail εξηγεί ότι τα οιστρογόνα «είναι νευροπροστατευτικά» και υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως οι γυναίκες μπαίνουν στην εμμηνόπαυση και τα οιστρογόνα πέφτουν, βλέπουμε μείωση των δενδριτών (των “κλαδιών” των νευρικών κυττάρων). Αυτό συνδέεται με γνωστικές δυσκολίες, θολούρα σκέψης και προβλήματα μνήμης σε αυτή τη φάση της ζωής.

Όταν το στρες “κολλάει” στο on

Οι ορμόνες δεν επηρεάζουν μόνο διάθεση και γνωστική διαύγεια, αλλά και την αντίδραση στο στρες.

Advertisement

Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται άξονας υποθάλαμος–υπόφυση–επινεφρίδια (HPA). Είναι ουσιαστικά το κέντρο ελέγχου της αντίδρασης στο στρες. Όταν αγχωνόμαστε:

ο υποθάλαμος δίνει σήμα στην υπόφυση,

η υπόφυση απελευθερώνει ACTH,

το ACTH λέει στα επινεφρίδια να απελευθερώσουν κορτιζόλη.

Η κορτιζόλη είναι η «ορμόνη του στρες». Λέει στο σώμα να απελευθερώσει ζάχαρη στο αίμα ώστε ο εγκέφαλος και οι μύες να έχουν άμεση ενέργεια για «μάχη ή φυγή».

Σε οξεία κατάσταση αυτό είναι χρήσιμο. Μας προστατεύει.

Αλλά αν το στρες είναι συνεχές και παρατεταμένο, η κορτιζόλη μένει ψηλά για πολύ. Και τότε αρχίζουν τα προβλήματα.

Κανονικά, ο ιππόκαμπος στέλνει σήμα “φτάνει, σταμάτα” στον υποθάλαμο, για να τερματιστεί η αντίδραση στρες. Αν όμως το στρες είναι χρόνιο, για παράδειγμα λόγω τραύματος, κακοποίησης, βίας, πίεσης ή φόβου, αυτό το φρένο δεν λειτουργεί σωστά. Η κορτιζόλη παραμένει αυξημένη, προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο και σταδιακά σκοτώνει νευρώνες στον ιππόκαμπο. Αν ο ιππόκαμπος “φθείρεται”, δεν μπορεί να πει «στοπ», άρα ο κύκλος συνεχίζεται.

Η υπερβολική κορτιζόλη μπορεί επίσης να βλάψει και άλλες εγκεφαλικές περιοχές:

την αμυγδαλή (που σχετίζεται με την επεξεργασία των συναισθημάτων),

και τον προμετωπιαίο φλοιό (που σχετίζεται με συγκέντρωση, λήψη αποφάσεων, αυτορρύθμιση).

Όταν οι περιοχές αυτές ατροφούν, βλέπουμε αυξημένη ευερεθιστότητα, δυσκολία στον έλεγχο αρνητικών συναισθημάτων, προβλήματα προσοχής και δυσκολία στη λήψη σωστών αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή.

Απέναντι σε όλο αυτό, υπάρχει και η ορμόνη οξυτοκίνη, συχνά αποκαλείται (λίγο ρομαντικά) «η ορμόνη της αγάπης». Η οξυτοκίνη σχετίζεται με δέσιμο, τρυφερότητα, αίσθημα ασφάλειας. Απελευθερώνεται στη γέννα, στον θηλασμό, στον οργασμό, αλλά και σε στιγμές συναισθηματικής εγγύτητας. Φαίνεται ότι μειώνει τα επίπεδα στρες ακριβώς επειδή ενισχύει την αίσθηση «είμαι ασφαλής, δεν είμαι μόνος/μόνη».

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι χορήγηση οξυτοκίνης σε μορφή ρινικού σπρέι μπορεί να αυξήσει τη διάθεση για συνεργασία, εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη συζήτηση στο αν και πόσο η οξυτοκίνη που χορηγείται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δρα άμεσα στον εγκέφαλο. Άρα το κομμάτι «πρακτική χρήση οξυτοκίνης ως φάρμακο για τη διάθεση» δεν είναι πλήρως αποδεδειγμένο.

Ο θυρεοειδής και η διάθεση

Εκεί που υπάρχει πιο σταθερή επιστημονική συμφωνία είναι στον ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών. Ο θυρεοειδής αδένας (στο λαιμό) παράγει κυρίως Τ3 (τριιωδοθυρονίνη) και Τ4 (θυροξίνη). Αυτές οι ορμόνες επηρεάζουν τον μεταβολισμό, τον καρδιακό ρυθμό και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Όταν ο θυρεοειδής είναι υπερδραστήριος και οι ορμόνες αυτές είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, πολλοί άνθρωποι βιώνουν έντονο άγχος και νευρικότητα. Όταν είναι υποδραστήριος και τα επίπεδα είναι χαμηλά, συχνά εμφανίζεται εικόνα κατάθλιψης, εξάντληση και απάθεια.

ΠΗΓΗ: BBC