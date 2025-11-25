Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, θυμόμαστε κάτι σκληρό αλλά αδιαμφισβήτητο: η βία δεν είναι «μία ακόμη είδηση». Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που αγγίζει χιλιάδες γυναίκες γύρω μας.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, εκατοντάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφονται κάθε μήνα — κι αυτά είναι μόνο όσα φτάνουν στις αρχές. Η σιωπή εξακολουθεί να κρύβει πολλά περισσότερα.

Ως life coach, αυτό το θέμα με αγγίζει βαθιά. Όχι μόνο επειδή αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά επειδή κάθε μέρα βλέπω τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες μέσα τους — ακόμη κι όταν νιώθουν ότι την έχουν χάσει.

Η Δύναμη Είναι Δική Σου

Συχνά, όταν μιλάμε για βία —σωματική, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική ή σεξουαλική- εστιάζουμε στον δράστη.

Σήμερα, θέλω να μιλήσω σε εσένα.

Γυναίκα, φίλη, αδερφή, συνάδελφος:

Αν βρίσκεσαι σε μια σχέση όπου ο φόβος έχει γίνει πιο δυνατός από την αγάπη και τον σεβασμό, θέλω να θυμάσαι δύο πράγματα:

Δεν είσαι μόνη. Δεν φταις εσύ.

Η βία δεν είναι «κακή στιγμή», ούτε «παρεξήγηση».

Είναι η προσπάθεια κάποιου να μειώσει τη φωνή σου. Να σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν έχεις αξία, ότι δεν έχεις επιλογές.

Μην το επιτρέψεις.

Βγες από τη Σκιά – Κάνε το Πρώτο Βήμα

Το πρώτο βήμα είναι πάντα το πιο δύσκολο. Αλλά είναι και το πιο καθοριστικό.

Αναγνώρισε ότι αυτό που ζεις δεν είναι φυσιολογικό.

Η αγάπη δεν πληγώνει. Ο φόβος δεν είναι σχέση.

Μίλα.

Σε μια φίλη, σε συγγενή, σε ειδικό, σε μια γραμμή βοήθειας.

Η σιωπή είναι ο καλύτερος σύμμαχος του θύτη.

Ζήτησε βοήθεια.

Δεν είναι αδυναμία. Είναι η απόλυτη πράξη θάρρους. Είναι η στιγμή που λες: Αρκεί. Αξίζω καλύτερα.

Ως κοινωνία έχουμε καθήκον να στηρίζουμε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει την κόλαση της βίας. Αλλά εσύ, που το ζεις, να θυμάσαι:

Η ζωή σου είναι πολύτιμη. Η αξία σου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πού Μπορείς να Απευθυνθείς Σήμερα

Εθνική Γραμμή SOS 15900

24ωρη, πανελλαδική, εμπιστευτική γραμμή ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης για γυναίκες-θύματα βίας. Συμβουλευτικά Κέντρα & Ξενώνες Φιλοξενίας

Αναζήτησε το πλησιέστερο κέντρο στη γειτονιά ή την πόλη σου.

Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν —και μπορούν— να σε βοηθήσουν.

Ένα Τελευταίο Μήνυμα

Αν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, κάνε το βήμα σήμερα.

Και αν γνωρίζεις κάποια γυναίκα που χρειάζεται στήριξη, μη μείνεις στη σιωπή.

Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένα «είμαι εδώ για σένα» μπορεί να σώσει μια ζωή.

Σπάσε τον κύκλο. Η ελευθερία σου ξεκινά από μια απόφαση:

την απόφαση να ζήσεις!