Δροσερή σαλάτα με πρωτότυπους και ταιριαστούς συνδυασμούς υλικών για το πιάτο ημέρας με ψαρονέφρι και ροδάκινα στο γκριλ.

Θα προσθέσουμε, ξερό κρεμμύδι σε φέτες ενώ για το μείγμα επάλειψης και για το καρύκευμα θα χρησιμοποιήσουμε σκόρδο, εστραγκόν, βαλσμικό ξύδι και μέλι.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 30′

Υλικά

2 ροδάκινα, κομμένα στη μέση

Advertisement

400 γρ. ψαρονέφρι (1 κομμάτι)

300 γρ. ανάμεικτα σαλατικά, χοντροκομμένα

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, σε φέτες

Advertisement

2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες

2 κ.γ. εστραγκόν ξερό, τριμμένο

30 ml ξίδι βαλσαμικό

Advertisement

2 κ.σ. μέλι

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Advertisement

Εκτέλεση

Advertisement

Πρώτα προθερμαίνουμε το γκριλ του φούρνου.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το λάδι με το ξίδι, το εστραγκόν και το σκόρδο. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο μπολ.

Στο ένα βάζουμε το μέλι, ανακατεύουμε και αλείφουμε το ψαρονέφρι.

Advertisement

Αλατοπιπερώνουμε το βάζουμε σε μικρό ταψί και ψήνουμε για 15′-20′, γυρνώντας το ενδιάμεσα και αλείφοντάς το με όσο από το μείγμα έχει περισσέψει μέχρι να καραμελώσει. Ξεφουρνίζουμε, καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10′. Κόβουμε σε λεπτές φέτες.

Με το ζουμί που έχει μείνει στο ταψί αλείφουμε τα ροδάκινα και τα βάζουμε με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω στο γκριλ να ψηθούν για 5′ ή μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα κόβουμε και αυτά σε φέτες.

Καρυκεύουμε τα σαλατικά με το μισό μείγμα βαλσαμικού-λαδιού που κρατήσαμε. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε σε πιατέλα και προσθέτουμε τις φέτες του κρέατος και των ροδάκινων.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #136» σε συνταγή Μανώλη Ασλάνογλου.