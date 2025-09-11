Ορισμένοι συνδυασμοί τροφίμων απλώς… ταιριάζουν απόλυτα: Γάλα με μπισκότα, καρότα με χούμους, κοτόπουλο με βάφλες και μπέικον με αυγά, για να αναφέρουμε μερικά. Ωστόσο, άλλοι δημοφιλείς συνδυασμοί τροφίμων καλό είναι να αποφεύγονται. Από διατροφική σκοπιά, «ορισμένες ενώσεις μπορούν να εμποδίσουν την απορρόφηση βιταμινών και μετάλλων», εξηγεί η διαιτολόγος Αβερι Ζένκερ. «Για βέλτιστη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, ίσως χρειάζεται να προσέχεουμε τους συνδυασμούς τροφών – ειδικά αν δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη κάποιου συγκεκριμένου θρεπτικού συστατικού. Άτομα με διατροφικές ελλείψεις μπορεί να συμβουλευτούν να αποφεύγουν συγκεκριμένους συνδυασμούς. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι συνδυασμοί τροφών μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση ορισμένων μακροθρεπτικών ή μικροθρεπτικών συστατικών», λέει.

Αν και οι ειδικοί συμφωνούν πως η κατηγοριοποίηση των τροφίμων σε «καλά» και «κακά» δεν είναι η σωστή προσέγγιση στη διατροφή, προτείνουν να είμαστε προσεκτικοί με τον τρόπο που συνδυάζουμε τα τρόφιμα.

Παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει έξι συνδυασμούς τροφίμων που, σύμφωνα με ειδικούς, καλό είναι να αποφεύγονται.

Γάλα με Εσπεριδοειδή

Αν πιούμε ένα ποτήρι γάλα την ίδια στιγμή που τρώτμε μερικά μανταρίνια, ίσως θελήσουμε να το ξανασκεφτουύμε—ειδικά αν έχουμε δυσανεξία στη λακτόζη. «Ο συνδυασμός γάλακτος με εσπεριδοειδή (όπως χυμός πορτοκαλιού ή λεμόνι) μπορεί να προκαλέσει πήξιμο των πρωτεϊνών του γάλακτος, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε πεπτική δυσφορία ή φούσκωμα», λέει η Ζένκερ. «Η πήξη αυτή οφείλεται στο κιτρικό οξύ των εσπεριδοειδών, που προκαλεί συσσωμάτωση των πρωτεϊνών καζεΐνης του γάλακτος. Το πηγμένο γάλα είναι πιο δύσκολο να χωνευτεί και μπορεί να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα, πόνο στο στομάχι ή δυσπεψία.»



Μαύρη Σοκολάτα και Γάλα

Ακόμα και οι πιο γευστικοί συνδυασμοί μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. «Ο συνδυασμός μαύρης σοκολάτας με γάλα ακυρώνει τα οφέλη της για την καρδιά», εξηγεί η καρδιολόγος πρόληψης δρ Ελίζαμπεθ Κλόντας. «Τα φλαβονοειδή στην ποιοτική μαύρη σοκολάτα (70%+ κακάο) βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, αλλά οι πρωτεΐνες του γάλακτος εμποδίζουν την απορρόφησή τους από το σώμα. Δηλαδή: αυτό το κομμάτι μαύρης σοκολάτας με ένα ποτήρι γάλα; Καλύτερα να το αποφύγουμε—το γάλα ακυρώνει τα ωφέλιμα συστατικά της σοκολάτας.» Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τα γλυκά—απλώς ας διαφοροποιήσουμε τον τρόπο που τα καταναλώνουμε.



Καφές με Μπανάνες

Τα πρωινά απαιτούν κάτι γρήγορο και εύκολο — αλλά όχι χωρίς προσοχή ως προς τη διατροφική του αξία. «Ο συνδυασμός καφεΐνης και γρήγορα αφομοιώσιμων υδατανθράκων δημιουργεί την ψευδαίσθηση διαρκούς ενέργειας», εξηγεί ο Σαχάουλ Ριβιέρα, ιδρυτής του Alkaline Herb Shop. «Όμως όταν “πέσει” το σάκχαρο στο αίμα, αυτή η ενέργεια “κρασάρει”, αφήνοντάς σας πιο εξαντλημένους από πριν.» Αντ’ αυτού, ας ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα μεγάλο ποτήρι νερό και μια πηγή πρωτεΐνης (όπως αυγά) πριν καταναλώσουμε καφέ ή υδατάνθρακες.



Έτοιμα Νούντλς (Ράμεν) με Σόγια Σως

Είναι συνηθισμένο να προσθέτει κανείς σόγια σως στο ράμεν, αλλά αυτός ο συνδυασμός μπορεί να εκτοξεύσει τα επίπεδα νατρίου. «Η προσθήκη σόγιας (ή άλλων συστατικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο) στα έτοιμα νούντλς μπορεί να προσθέσει χιλιάδες mg νατρίου στην ημερήσια πρόσληψη, καθιστώντας την υπερκατανάλωση σχεδόν αναπόφευκτη», λέει η Ζένκερ. «Με τον καιρό, η υψηλή πρόσληψη νατρίου αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και υπέρταση.» Επιπλέον, η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει αυτά τα συμπτώματα.



Φυστικοβούτυρο με Ρυζογκοφρέτες

Οι ρυζογκοφρέτες είναι ιδανικές για υφή σε συνδυασμό με κρεμώδεις τροφές όπως το φυστικοβούτυρο — όμως δεν προσφέρουν αρκετό κορεσμό για να διατηρήσουν τα επίπεδα ενέργειας μέσα στη μέρα. «Αυτός ο συνδυασμός δρα γρήγορα αλλά εξαντλείται εξίσου γρήγορα», λέει ο Ριβιέρα. «Χωρίς φυτικές ίνες ή σύνθετους υδατάνθρακες, το σώμα τα καίει σε λίγα λεπτά, αφήνοντάς σας κουρασμένους και με λιγούρα για περισσότερο φαγητό». Ας αποφύγουμε τέτοια σνακ σε απαιτητικές ημέρες.



Αλκοόλ με Καφεΐνη

Το αλκοόλ και η καφεΐνη συχνά συνδυάζονται (βλέπε espresso martini) χωρίς επίγνωση του τι προκαλούν στον εγκέφαλο και το σώμα. «Η καφεΐνη είναι διεγερτική ενώ το αλκοόλ κατασταλτικό, οπότε η καφεΐνη μπορεί να καλύψει την αίσθηση της μέθης, κάνοντάς σας να νιώθετε λιγότερο επηρεασμένοι απ’ ό,τι είστε στην πραγματικότητα», λέει η Ζένκερ. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση αλκοόλ.» Είτε καταναλώνουμε την καφεΐνη μας από τσάι, καφέ ή ενεργειακά ποτά, ας αποφύγουμε να τα καταναλώνουμε ταυτόχρονα με αλκοόλ.

realsimple.com

