Οι πιπεριές ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις ντομάτες και τις μελιτζάνες. Αν και στη μαγειρική τις αντιμετωπίζουμε ως λαχανικά, βοτανικά είναι καρποί, καθώς αναπτύσσονται από τα άνθη και περιέχουν σπόρους.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γλυκές πιπεριές αποτελούν βοτανικά καρπούς και το χρώμα τους καθορίζεται από τον βαθμό ωρίμανσης και τη διάσπαση της χλωροφύλλης.

Οι πράσινες πιπεριές συλλέγονται συνήθως νωρίτερα, έχουν πικρή γεύση και είναι οικονομικότερες λόγω του μικρότερου χρόνου καλλιέργειας που απαιτούν.

Οι ώριμες κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες πιπεριές διαθέτουν πιο γλυκιά γεύση και παρουσιάζουν διαφοροποιημένη συγκέντρωση βιταμινών και αντιοξειδωτικών ενώσεων.

Η κατανάλωση πιπεριών τόσο ωμών όσο και μαγειρεμένων προσφέρει στον οργανισμό μια ευρύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών και γευστικών ιδιαιτεροτήτων.

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Πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλί ή κόκκινες, οι γλυκές πιπεριές προσθέτουν χρώμα και γεύση στα καθημερινά μας γεύματα. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουμε είναι ότι οι διαφορές τους δεν περιορίζονται στην εμφάνιση. Το χρώμα συνδέεται με τον βαθμό ωρίμανσης, τη γεύση και τη συγκέντρωση ορισμένων πολύτιμων θρεπτικών συστατικών.

Οι πιπεριές ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις ντομάτες και τις μελιτζάνες. Αν και στη μαγειρική τις αντιμετωπίζουμε ως λαχανικά, βοτανικά είναι καρποί, καθώς αναπτύσσονται από τα άνθη και περιέχουν σπόρους.

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Γιατί οι πιπεριές έχουν διαφορετικά χρώματα;

Οι περισσότερες γλυκές πιπεριές είναι αρχικά πράσινες, χάρη στη χλωροφύλλη, τη φυσική χρωστική που συμμετέχει στη φωτοσύνθεση.

Καθώς ωριμάζουν, η χλωροφύλλη διασπάται και αναδεικνύονται άλλες χρωστικές, κυρίως τα καροτενοειδή, που ευθύνονται για τις κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις.

Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλες οι ποικιλίες την ίδια χρωματική διαδρομή. Ορισμένες γίνονται κόκκινες όταν ωριμάσουν πλήρως, ενώ άλλες αποκτούν κίτρινο, πορτοκαλί ή ακόμη και μοβ χρώμα.

Πράσινες, κίτρινες και κόκκινες: Πώς διαφέρει η γεύση τους;

Οι πράσινες πιπεριές συλλέγονται συνήθως πριν ολοκληρωθεί η ωρίμανσή τους. Έχουν πιο έντονη, ελαφρώς πικρή γεύση και σφιχτή, τραγανή υφή. Ταιριάζουν ιδιαίτερα σε σαλάτες και φαγητά που θέλουμε να διατηρούν μια πιο ζωηρή γεύση.

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Οι κίτρινες και οι πορτοκαλί είναι συνήθως πιο ήπιες και γλυκές. Μπορούμε να τις απολαύσουμε ωμές, αλλά και ψητές, καθώς η σάρκα τους μαλακώνει με το μαγείρεμα.

Οι κόκκινες πιπεριές, όταν προέρχονται από ποικιλίες που ωριμάζουν σε αυτό το χρώμα, έχουν συνήθως την πιο γλυκιά και πλούσια γεύση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για ψήσιμο, σούπες και αλείμματα.

Τι προσφέρει διατροφικά κάθε χρώμα;

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Όλες οι γλυκές πιπεριές περιέχουν βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις. Ωστόσο, η συγκέντρωση ορισμένων συστατικών διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία και τον βαθμό ωρίμανσης.

Οι πράσινες πιπεριές περιέχουν καροτενοειδή όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της όρασης.

Οι κίτρινες και οι πορτοκαλί προσφέρουν επίσης καροτενοειδή, με τη σύστασή τους να διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία. Οι πορτοκαλί μπορεί να αποτελούν ιδιαίτερα καλή πηγή βήτα-καροτενίου, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α.

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Οι κόκκινες πιπεριές είναι συχνά ιδιαίτερα πλούσιες σε βιταμίνη C και περιέχουν καψανθίνη, μια κόκκινη χρωστική με αντιοξειδωτική δράση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο χρώμα είναι πάντοτε διατροφικά ανώτερο. Κάθε ποικιλία προσφέρει διαφορετικό συνδυασμό ωφέλιμων συστατικών.

Είναι καλύτερο να τις τρώμε ωμές ή μαγειρεμένες;

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Ο τρόπος παρασκευής επηρεάζει τη διατροφική αξία της πιπεριάς.

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Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θερμότητα και μέρος της μπορεί να χαθεί κατά το μαγείρεμα, ιδιαίτερα όταν αυτό διαρκεί πολλή ώρα.

Από την άλλη πλευρά, η θερμική επεξεργασία μπορεί να διευκολύνει την απελευθέρωση ορισμένων καροτενοειδών από τους φυτικούς ιστούς, αυξάνοντας τη δυνατότητα απορρόφησής τους από τον οργανισμό.

Επομένως, δεν χρειάζεται να επιλέξουμε αποκλειστικά έναν τρόπο κατανάλωσης. Συνδυάζοντας ωμές και μαγειρεμένες πιπεριές διαφορετικών χρωμάτων, μπορούμε να απολαμβάνουμε τόσο τις γευστικές τους ιδιαιτερότητες όσο και μια μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

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Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν τις αγοράζουμε;

Το χρώμα μπορεί να επηρεάζει και την τιμή της πιπεριάς. Οι πράσινες είναι συχνά οικονομικότερες, επειδή συλλέγονται νωρίτερα. Οι πλήρως ώριμες χρωματιστές πιπεριές απαιτούν περισσότερο χρόνο καλλιέργειας, γεγονός που μπορεί να αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να αποφεύγουμε τις πιπεριές με ασυνήθιστο σχήμα ή ανομοιόμορφο χρώμα. Εφόσον είναι φρέσκες και δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις, μπορούν να είναι εξίσου κατάλληλες για κατανάλωση.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθούμε μπροστά στις πολύχρωμες πιπεριές του μανάβικου, αξίζει να μην περιοριστούμε σε μία μόνο επιλογή. Η ποικιλία χρωμάτων στο πιάτο μας σημαίνει και μεγαλύτερη ποικιλία γεύσεων και θρεπτικών συστατικών.

Με πληροφορίες από The Conversation, Mississippi State University