Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο όρος «πρόσωπο της φερριτίνης» αποτελεί διαδικτυακή τάση και δεν υφίσταται στην ιατρική ορολογία ως διαγνωστικό μέσο για τη σιδηροπενία.

Παρόλο που η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει ωχρότητα ή ξηροδερμία, τα σημάδια αυτά δεν είναι εξειδικευμένα και οφείλονται σε πολλούς άλλους παράγοντες.

Η σιδηροπενία συνοδεύεται συχνά από κόπωση, δύσπνοια, ζάλη και μειωμένη αντοχή, συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμη και χωρίς την παρουσία αναιμίας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων χωρίς ιατρική καθοδήγηση είναι επικίνδυνη, καθώς η περίσσεια σιδήρου μπορεί να αποβεί τοξική για τον οργανισμό.

Η ακριβής διάγνωση των αποθεμάτων σιδήρου απαιτεί αποκλειστικά αιματολογικές εξετάσεις και κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο ιατρό.

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Ωχρό ή θαμπό δέρμα, έντονοι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια, ξηρότητα και μια όψη που μοιάζει μονίμως κουρασμένη. Στα social media όλα αυτά απέκτησαν πρόσφατα ένα νέο όνομα: «ferritin face», δηλαδή «πρόσωπο της φερριτίνης».

Η θεωρία που συνοδεύει τη νέα «τάση» (ό,τι κι αν σημαίνει πλέον αυτό) υποστηρίζει ότι η έλλειψη σιδήρου μπορεί να γίνει ορατή στο πρόσωπό μας.

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Ο όρος, ωστόσο, δεν υπάρχει στην ιατρική ορολογία, ούτε υπάρχει ένας συγκεκριμένος συνδυασμός χαρακτηριστικών που να επιτρέπει στους γιατρούς να αναγνωρίσουν τη σιδηροπενία κοιτάζοντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Υπάρχει, παρ’ όλα αυτά, ένας πυρήνας επιστημονικής αλήθειας πίσω από το διαδικτυακό φαινόμενο. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί πράγματι να συνοδεύεται από ορισμένες αλλαγές στην όψη, κυρίως όταν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να προκαλέσει αναιμία.

Τι είναι η φερριτίνη και γιατί έχει σημασία

Η φερριτίνη είναι πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο και η συγκέντρωσή της στο αίμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες των αποθεμάτων σιδήρου του οργανισμού. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς.

Και εδώ βρίσκεται μια σημαντική διάκριση. Χαμηλή φερριτίνη δεν σημαίνει αυτομάτως αναιμία. Τα αποθέματα σιδήρου μπορεί να έχουν μειωθεί ενώ η αιμοσφαιρίνη παραμένει ακόμη σε φυσιολογικά επίπεδα. Επομένως, κάποιος μπορεί να έχει σιδηροπενία χωρίς να έχει αναπτύξει σιδηροπενική αναιμία.

Μάλιστα, οι νέες οδηγίες της American Society of Hematology, που δημοσιεύθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, συνιστούν ως διαγνωστικό όριο για τη σιδηροπενία στους περισσότερους ενήλικες, καθώς και σε άτομα που έχουν έμμηνο ρύση ή βρίσκονται σε εγκυμοσύνη, φερριτίνη 30 ng/mL ή χαμηλότερη. Σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου το όριο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η φερριτίνη μπορεί να αυξηθεί λόγω φλεγμονής, γι’ αυτό και η ερμηνεία μιας τιμής δεν γίνεται πάντοτε μεμονωμένα.

Φαίνεται πράγματι η έλλειψη σιδήρου στο πρόσωπο;

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Μερικές φορές μπορεί να αφήσει ορατά ίχνη -όχι όμως τόσο χαρακτηριστικά ώστε να αποτελούν διάγνωση.

Η ωχρότητα είναι από τα γνωστότερα σημεία, ιδίως όταν η έλλειψη σιδήρου έχει οδηγήσει σε αναιμία. Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν ξηρότερο δέρμα, σκασίματα στις γωνίες των χειλιών, εύθραυστα νύχια ή αλλαγές στα μαλλιά. Το λεπτότερο ή ξηρότερο δέρμα γύρω από τα μάτια μπορεί ακόμη να κάνει τους μαύρους κύκλους περισσότερο εμφανείς.

Καμία από αυτές τις αλλαγές στην όψη, όμως, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη σιδηροπενίας. Έλλειψη ύπνου, αφυδάτωση, στρες, ορμονικές μεταβολές, άλλες διατροφικές ελλείψεις και παθήσεις του θυρεοειδούς μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια εικόνα. Ο καθρέφτης, επομένως, δεν μπορεί να μας πει πόση φερριτίνη έχουμε.

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Τα συμπτώματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία

Η έλλειψη σιδήρου συνήθως δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Επίμονη κόπωση, μειωμένη αντοχή στην άσκηση, δύσπνοια ακόμη και σε σχετικά μικρή προσπάθεια, ζάλη, πονοκέφαλοι, αίσθημα παλμών και δυσκολία συγκέντρωσης συγκαταλέγονται στα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και έντονη επιθυμία για μάσημα πάγου.

Η σιδηροπενία χωρίς αναιμία δεν πρέπει επίσης να θεωρείται κατ’ ανάγκην ασυμπτωματική. Πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση επισημαίνει ότι μπορεί να συνδέεται μεταξύ άλλων με κόπωση, μειωμένη ικανότητα άσκησης και δυσκολίες στη γνωστική λειτουργία, παρότι η αιμοσφαιρίνη παραμένει φυσιολογική.

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Γιατί οι γυναίκες χρειάζεται να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή

Οι γυναίκες 18-49 χρονών αποτελούν μία από τις ομάδες που πλήττονται συχνότερα, κυρίως εξαιτίας της απώλειας αίματος κατά την έμμηνο ρύση. Νέα αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026 και ανέλυσε αντιπροσωπευτικά δεδομένα 3.322 γυναικών αυτού του ηλικιακού εύρους, διαπίστωσε σιδηροπενία στο 27,4% των μη εγκύων γυναικών, ενώ σιδηροπενική αναιμία είχε το 8%.

Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν επίσης όσες έχουν έντονη έμμηνο ρύση ή βρίσκονται σε εγκυμοσύνη, αλλά και άνθρωποι με γαστρεντερικές παθήσεις που δυσχεραίνουν την απορρόφηση του σιδήρου, με χρόνια απώλεια αίματος ή με διατροφή που δεν εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες του μετάλλου.

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Όχι συμπληρώματα «στα τυφλά»

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Ακριβώς εδώ βρίσκεται και ο κίνδυνος μιας τάσης όπως το «ferritin face». Το να αναγνωρίσουμε στον καθρέφτη μαύρους κύκλους ή ωχρότητα και να αρχίσουμε μόνοι μας συμπληρώματα σιδήρου δεν αποτελεί ασφαλή πρακτική.

Η περίσσεια σιδήρου μπορεί να είναι τοξική, ενώ η αυθαίρετη λήψη συμπληρωμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει τη διερεύνηση της πραγματικής αιτίας των συμπτωμάτων. Εφόσον επιβεβαιωθεί έλλειψη, έχει σημασία να διερευνηθεί και γιατί μειώθηκαν τα αποθέματα – από έντονη έμμηνο ρύση και ανεπαρκή πρόσληψη έως διαταραχές απορρόφησης ή απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό.

Το «πρόσωπο της φερριτίνης» μπορεί, τελικά, να μην αποτελεί ιατρική διάγνωση. Ίσως όμως η δημοτικότητά του να έχει μία χρήσιμη πλευρά: Στρέφει την προσοχή σε μια πολύ συχνή έλλειψη που μπορεί να υπάρχει πριν εμφανιστεί αναιμία. Η απάντηση, όμως, δεν βρίσκεται στα σημάδια που αναζητούμε στο πρόσωπό μας, αλλά στην κατάλληλη αιματολογική διερεύνηση και στην ερμηνεία της από γιατρό.

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Με πληροφορίες από American Society of Hematology, Washington Post, The New York Times